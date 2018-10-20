Серия терактов в Афганистане: на избирательных участках прогремели взрывы

Четыре человека получили ранения и минимум 30 пострадали 20 октября в результате взрывов около избирательных участков в столице Афганистана Кабуле.

По данным источников АР, двое полицейских были ранены, когда пытались обезвредить самодельное взрывное устройство около избирательного участка в северо-западной части Кабула. В результате происшествия также ранены двое гражданских лиц, которые направлялись на выборы, пишет ТАСС.

AFP также сообщило, что несколько взрывов прогремели на избирательных участках в Кабуле. "В результате нескольких взрывов есть погибшие и раненые", - заявил представитель службы здравоохранения Кабула.

По данным AFP, всего по всей стране произошло 15 взрывов, в том числе в одной из школ и в мечети, которые использовались как избирательные участки.

Участки открылись в субботу в 32 провинциях Афганистана, граждане выбирают депутатов Народной палаты (нижняя палата) Национальной ассамблеи (парламент) страны. В день выборов защиту избирателей обеспечивают более 70 тыс. сотрудников МВД и военнослужащих. Силовые структуры переведены в повышенную боеготовность в связи с угрозами со стороны движения "Талибан", выступающего против проведения выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабуле во время соревнований в одном из спортивных клубов прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 20 человек, еще порядка 70 получили ранения.