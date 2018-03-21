Путинский режим бесчеловечный и готов убивать страшными методами людей по всему миру, но случае, с якобы отравлением Олега Сенцова, не думаю, что радиоактивное отравление имеет место быть. Учитывая, что Олег Сенцов сидит в российских тюрьмах дольше всех остальных украинских политзаключенных, скорей всего, происходящие с ним физиологические процессы являются выражением отсутствия света, прогулок на свежем воздухе, витаминов. Там, в тюрьмах, плохая вода и отвратительная еда. И мне кажется, что развитие цинги в таких условиях более очевидно, нежели чем радиоактивное травление "по приколу".

Тем более, что оно повлияло бы и на других заключенных. Я понимаю, что некоторое нагнетание в отношении судьбы Сенцова может каким-то образом поспособствовать его освобождению (уже и Собчак включила его в список политзаключённых, который передала Путину, и адвокат его заявил, что Сенцов готов писать прошение о помиловании), но в радиоактивное отравление в российской тюрьме лично мне кажется маловероятным событием.

Какова цена обмена Сенцова? Сложно сказать, в чем будет выражаться политические интересы Путина на его новом сроке по отношению к его внешнеполитическим партнерам. В любом случае, дополнительное внимание к судьбам украинских политзаключенных в российских тюрьмах очень важно и дает минимальные гарантии обеспечения их личной безопасности.