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ПолитикаЭкономика
Сергей Талк
Сергей Талк
УченыйВсе статьи автора

Семьи вывезли на Запад: верхушка Кремля что-то знает

6.4т

Нет никаких сомнений, что путинский режим закончится экономическим крахом - это уже общее место. И обязательно с продуктовыми карточками. И вот ещё один шаг в этом направлении сделан - электроэнергия по фронтовым лимитам. Как будто кругом война и всем света не хватает, поэтому надо нормировать. А затем ещё один шаг - изъятие долларов у населения. Если вдруг кто-то что-то накопил, это изымут. Важно, чтобы в момент общего кризиса все были одинаково бедными.

Новости
Процесс пошел: Путина загнали в угол

Начальник разведки Нарышкин, генерал Якунин и пр. уже эвакуировали свои семьи на Запад - они явно обо всём знают. Ситуация точь в точь напоминает сюжет "Семнадцати мгновений весны", когда Штирлицу надо вычислить, кто ведёт сепаратные переговоры с Западом. Да все ведут, все мечтают оказаться на Западе, подальше от бесноватого диктатора и его недостроенного русского мира.

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Автор
Сергей ТалкСергей Талк
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Талка
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
«Ровно через год Украина будет посылать гуманитарную помощь в Россию. Запомните этот твит» (с) Саакашвили
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bel serg
bel serg
А потом дырявые лапти будут лаять и хрюкать - какую паРашу просрали!!!!!
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
По факту - Европа для жизни, Рассия - место для воровства. А винторогой биомассе - любить родину, ненавидеть Гейропу.
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