Нет никаких сомнений, что путинский режим закончится экономическим крахом - это уже общее место. И обязательно с продуктовыми карточками. И вот ещё один шаг в этом направлении сделан - электроэнергия по фронтовым лимитам. Как будто кругом война и всем света не хватает, поэтому надо нормировать. А затем ещё один шаг - изъятие долларов у населения. Если вдруг кто-то что-то накопил, это изымут. Важно, чтобы в момент общего кризиса все были одинаково бедными.

Начальник разведки Нарышкин, генерал Якунин и пр. уже эвакуировали свои семьи на Запад - они явно обо всём знают. Ситуация точь в точь напоминает сюжет "Семнадцати мгновений весны", когда Штирлицу надо вычислить, кто ведёт сепаратные переговоры с Западом. Да все ведут, все мечтают оказаться на Западе, подальше от бесноватого диктатора и его недостроенного русского мира.