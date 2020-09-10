Сейм Литвы признал лидером Беларуси Тихановскую и вынес предупреждение Лукашенко

Парламент Литвы принял резолюцию, в которой Светлану Тихановскую признали избранным лидером Беларуси, а Александра Лукашенко – незаконным главой государства.

Документ, который обнародован на сайте Сейма, призывает международное сообщество любые действия Лукашенко, направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, считать преступлением против своего народа.

Также в резолюции содержится призыв поддержать Тихановскую и созданную по ее инициативе Координационный совет в качестве "единственных законных представителей белорусского народа для проведения новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов".

Парламентарии заявили о необходимости требовать от России не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси, а также не поддерживать действия "нелегитимного лидера страны в попытках заключения новых трансграничных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа".

Кроме того, Сейм призвал международное сообщество ввести дополнительные санкции против России и соратников Лукашенко, если они будут "незаконным путем ограничивать суверенитет Беларуси против воли народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время акций протеста, которые регулярно проходят в Беларуси после президентских выборов 9 августа, были задержаны сотни демонстрантов.

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