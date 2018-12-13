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Сдала Путина: пойманная в США шпионка Кремля сделала громкое признание

5.3тЧитать материал на украинском

Арестованная в США по подозрению в шпионаже россиянка Мария Бутина официально признала вину в участии в сговоре с целью нанесения вреда Штатам.

Об этом она заявила 13 декабря в суде, согласившись заключить сделку со следствием и отказавшись от судебного процесса, передает ТАСС.

Уточняется, что Бутина утвердительно ответила на вопрос судьи Тани Чаткэн, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба.

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Издание "РИА Новости" также сообщает, что до признания судья задала ей ряд вопросов, чтобы убедиться во вменяемости обвиняемой.

Мария Бутина

Мария Бутина

BBC

"Понимаете ли вы, что в случае признания вины вы можете быть депортированы сразу после отбытия наказания", – уточнила судья, на что россиянка дала утвердительный ответ.

Она подтвердила, что условия содержания в одиночной камере не повлияли на ее решение заключить сделку со следствием. Уточняется, что россиянка держалась спокойно и уверенно.

Чаткэн не исключила возможности ее депортации, но пояснила, что такое решение будет принимать не суд, а другие ведомства. Следующие слушания по делу пройдут 12 февраля 2019 года. Бутиной грозит до 5 лет тюрьмы или штраф до $250 тысяч.

Также CNN сообщает, что она назвала своего куратора правоохранителям. По данным издания, им может быть бывший чиновник Александр Торшин, который занимал несколько руководящих должностей в российском правительстве и недавно ушел с должности заместителя председателя Центрального банка РФ.

Кроме того, Бутина предоставила следствию информацию про своего американского бойфренда, представителя Республиканской партии Пола Эриксона, который якобы помог ей проникнуть в консервативные политические круги и выявить влиятельных людей.

Сдала Путина: пойманная в США шпионка Кремля сделала громкое признание

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле, обвинив в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующего уведомления властей США.

В СМИ ранее появилась информация, что россиянка имела регулярные контакты с российской разведкой. Кроме того, она принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

Сдала Путина: пойманная в США шпионка Кремля сделала громкое признание

AP

В семье Бутиной заявили, что власть "бросила" ее, отказав в предоставлении помощи. К защите россиянки подключились исключительно ее родственники и друзья.

А 10 декабря появилась информация, что россиянка и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу сделки со следствием. 11 декабря Бутина признала свою вину и согласилась сотрудничать с федеральными прокурорами.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
США
Тег
Новости России
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Читаем ссылочку которую предоставил пропагандонский порошенковский Обозреватель, а там: *Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об "иноагентах" в США.* Редакции пора лечится, везде видят Путина и шпионов ФСБ и ГРУ. Вы такие смешные, когда ущербные. СУГС !!!
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Слопаты Блин
Слопаты Блин
Вся кацапская ватоскрепная вяликопровославная гниль в одном лице... Странно почему она испугалась.. Вздернуласьбы в камере ради великой Раисси и окурка.. и сразу в рай!
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Натанов Иван
Натанов Иван
Хмельницкий Данил, плесень. иди на чл...н
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0
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Натанов Иван, ху*ло по себе людей не ровняй!
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минин евген
минин евген
а че удивительного, кацапье ссыкливое же, они только издалека угрожать могут.
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