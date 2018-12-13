Сдала Путина: пойманная в США шпионка Кремля сделала громкое признание

Арестованная в США по подозрению в шпионаже россиянка Мария Бутина официально признала вину в участии в сговоре с целью нанесения вреда Штатам.

Об этом она заявила 13 декабря в суде, согласившись заключить сделку со следствием и отказавшись от судебного процесса, передает ТАСС.

Уточняется, что Бутина утвердительно ответила на вопрос судьи Тани Чаткэн, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба.

Издание "РИА Новости" также сообщает, что до признания судья задала ей ряд вопросов, чтобы убедиться во вменяемости обвиняемой.

Мария Бутина BBC

"Понимаете ли вы, что в случае признания вины вы можете быть депортированы сразу после отбытия наказания", – уточнила судья, на что россиянка дала утвердительный ответ.

Она подтвердила, что условия содержания в одиночной камере не повлияли на ее решение заключить сделку со следствием. Уточняется, что россиянка держалась спокойно и уверенно.

Чаткэн не исключила возможности ее депортации, но пояснила, что такое решение будет принимать не суд, а другие ведомства. Следующие слушания по делу пройдут 12 февраля 2019 года. Бутиной грозит до 5 лет тюрьмы или штраф до $250 тысяч.

Также CNN сообщает, что она назвала своего куратора правоохранителям. По данным издания, им может быть бывший чиновник Александр Торшин, который занимал несколько руководящих должностей в российском правительстве и недавно ушел с должности заместителя председателя Центрального банка РФ.

Кроме того, Бутина предоставила следствию информацию про своего американского бойфренда, представителя Республиканской партии Пола Эриксона, который якобы помог ей проникнуть в консервативные политические круги и выявить влиятельных людей.

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле, обвинив в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующего уведомления властей США.

В СМИ ранее появилась информация, что россиянка имела регулярные контакты с российской разведкой. Кроме того, она принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

AP

В семье Бутиной заявили, что власть "бросила" ее, отказав в предоставлении помощи. К защите россиянки подключились исключительно ее родственники и друзья.

А 10 декабря появилась информация, что россиянка и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу сделки со следствием. 11 декабря Бутина признала свою вину и согласилась сотрудничать с федеральными прокурорами.

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