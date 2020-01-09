Сбили ракетой? Трамп сделал громкое заявлении о крушении самолета МАУ в Иране

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение из-за механической неполадки.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме в четверг, 9 января, передает CNBC. Трамп отметил – у него "есть подозрения", что авария с Boeing "могла быть чей-то ошибкой".

"Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что такой вопрос может стоять", – сказал он.

Трамп высказался о трагедии с самолетом МАУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.

Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

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