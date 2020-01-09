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9 января • обновлено в 19:41
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Сбили ракетой? Трамп сделал громкое заявлении о крушении самолета МАУ в Иране

7.7т
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Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение из-за механической неполадки.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме в четверг, 9 января, передает CNBC. Трамп отметил – у него "есть подозрения", что авария с Boeing "могла быть чей-то ошибкой".

"Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что такой вопрос может стоять", – сказал он.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Дональд Трамп
Место
Иран
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ясное дело что сбили и сбили ракетой производства РФ
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Kv Vovik
Kv Vovik
Не досасываете! Только самое важное- на порно хаб Обозреватель
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