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Сбили машиной и скрылись: в Германии банда "полицейских" дерзко ограбила украинцев

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На автобане у города Зигбург (Германия) в ночь на вторник, 20 августа, переодетые в полицейских неизвестные ограбили украинцев на 15 тысяч евро (около 420 тысяч гривен).

Как сообщает Deutsche Welle, преступники остановили микроавтобус из Украины, представились правоохранителями и начали якобы проверку пассажиров на наркотики.

Потом они попросили путешественников показать наличные, якобы с целью проверить, что деньги настоящие, а не фальшивые. Когда украинцы достали банкноты, грабители выхватили купюры из рук и побежали в свое авто.

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Иллюстрация. Полиция Германии

Иллюстрация. Полиция Германии

Report.az

Один из потерпевших попытался остановить машину грабителей, но те сбили его и скрылись. Теперь их ищут полицейские.

В Германии призвали туристов к бдительности во время нестандартных ситуаций, когда грабители часто пользуются невнимательностью людей и воруют их имущество и средства. Также немецкие копы советуют не иметь дел с людьми в форме, пока принадлежность последних к силовым структурам не будет очевидным образом доказана.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в селе Артемовка под Киевом группа злоумышленников ворвалась в дом местного предпринимателя и ограбила его. Преступники связали хозяина дома и его жену, после чего похитили крупную сумму денег, ценности и автомобиль Lexus.

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Тема
украинцы за границей
Место
Германия
Теги
украинцы в Германии пострадали украинцы грабеж полиция
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