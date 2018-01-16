Санкции США против России: озвучен хитрый план Путина

Президент России Владимир Путин хочет использовать санкционное давление со стороны США для возврата выведенных денег назад в РФ.

Об этом говорится в блоге экс-депутата российской Госдумы Ильи Пономарева, опубликованном на "Обозревателе".

"Последние два месяца Вашингтон стоит на ушах. Чем больше Кремль говорит, что готовящийся к февралю санкционный доклад правительства США Конгрессу его ну совершенно не беспокоит, тем больше российские предприниматели, опасающиеся своего попадания в доклад американцев о финансовом состоянии российской верхушки, нанимают лоббистов для решения своих будущих проблем", – рассказал он.

По словам Пономарева, в списке может оказаться несколько имен украинского происхождения, которые попадают под подозрения в финансировании войны.

"Политическая борьба относительно того, где поставить точку отсечения и сколько человек в итоге будет озвучено, сейчас в самом разгаре. Одна группа хочет сделать список чуть ли не на тысячу человек, другие, в том числе представители Госдепа, гораздо более консервативны", – отметил экс-депутат РФ.

Пономарев заявил, что антитрамповская часть республиканского истеблишмента ведет содержательный разговор на эту тему, а демократы используют дискуссию в своих политических интересах, которые имеют мало общего с интересами Украины и России.

"Кремль занимает такую позицию, что ему, во-первых, все равно, и санкции неэффективны. А во-вторых, позиция Путина – использовать это санкционное давление для возврата выведенных денег назад в Россию. Например, не исключено, что они специально затеяли недавнюю историю с Керимовым, и его арест во Франции случился не без участия Москвы. Сигнал понятен: сидите лучше в России, а чтобы можно было вернуть деньги, находящиеся сейчас под ударом, но не раскрывая при этом оффшорной инфраструктуры вывода их из страны – держите новые специальные валютные облигации, выпущенные Минфином и анонсированные в декабре на встрече Путина с бизнесом в Кремле", – сказал он.

Политик также считает, что информация об аресте американцами 1 трлн. долл. российских денег не совсем адекватная. Потому что таких денег у россиян не существует, тем более в Штатах.

"Думаю, американцы не тронут даже российские госденьги, вложенные в обязательства казначейства. Поэтому российский Цетробанк не только не сокращал, но даже и нарастил свои инвестиции в них за 2017й год", – отметил Пономарев.

Как сообщал "Обозореватель", ранее Литва обнародовала свой санкционный "список Магнитского".