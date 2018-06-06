Санкции могут сорвать России создание новейшего оружия

Россия может сорвать выполнение программы по созданию новейшего оружия из-за санкций, внешнеполитических рисков и состояния специальной металлургии.

По мнению экспертов Центра анализа стратегий и технологий по-прежнему существует риск ужесточения международных санкций в отношении России, что неизбежно приведет к исчезновению доступа к внешним заимствованиям и импорту технологий и материалов, пишет РБК.

К внешнеполитическим рискам они относят, в частности, возможную эскалацию агрессии против Украины. Это может стать причиной корректировки объема и направленности военных расходов.

В то же время, в случае гипотетической разрядки отношений с Западом российское руководство может сократить военные расходы и, соответственно, пересмотреть программу вооружений.

Также эксперты указывают на излишне оптимистичный прогноз макроэкономического развития России, к которому привязана программа вооружений. Кроме того, они указывают на многолетний кризис национального станкостроения и устаревшие станки.

Также аналитики отмечают, что на старте невозможно учесть все технические, организационные и финансовые проблемы, которые возникают при создании вооружений нового поколения. Они также напоминают, что в условиях санкций практически невозможно кооперироваться с разработчиками из других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РФ Владимир Путин озвучил потери от санкций против России.