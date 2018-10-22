Смелые и смешные: россияне назвали самых ''крутых'' пропагандистов Путина

Россияне назвали скандального кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева самым авторитетным журналистом.

Кроме него в тройку тех, кто пользуется наибольшим авторитетом у российской аудитории, попали Андрей Малахов и Владимир Познер, говорится в докладе "Образ журналиста в массовом сознании россиян", подготовленном исследовательской группой ЦИРКОН, передает "РИА Новости".

При выполнении респондентами задания - "назовите, пожалуйста, имена журналистов из разных отраслей (телевидения, радио, прессы и интернета), которых вы уважаете, мнение которых для вас наиболее авторитетно" - результаты приводятся не в процентах, а в количестве опрошенных, назвавших того или иного журналиста.

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"С большим отрывом самыми авторитетными журналистами оказались ведущие двух самых охватных федеральных каналов "Первый" и "Россия 1" — Владимир Соловьев (178), Андрей Малахов (131) и Владимир Познер (116)", — говорится в отчете о результатах исследования.

Отмечается, что респонденты назвали важным критерием для оценки деятельности и, соответственно, выбора самых авторитетных журналистов, - их личные качества.

Так, по данным исследования, 79% респондентов считают, что российским журналистам свойственна смелость, 77% опрошенных выделяют чувство юмора, как одно из качеств российских журналистов, 75% опрошенных выделяют упорство, как одно из главных качеств.

Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных.

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