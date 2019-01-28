Самолеты России и США сцепились над Европой: опубликовано видео инцидента

Российские Военно-воздушные силы перехватили американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтийским морем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", – сказано в сообщении.

P-8A Poseidon Википедия

Отмечается, что для перехвата цели россияне подняли в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США.

"После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования", – говорится в сообщении.

P-8A Poseidon – патрульный противолодочный самолёт, разработанный по программе многоцелевого морского самолёта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Балтийского моря самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции.

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