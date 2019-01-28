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Самолеты России и США сцепились над Европой: опубликовано видео инцидента

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Российские Военно-воздушные силы перехватили американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтийским морем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", – сказано в сообщении.

Новости
Пошел на перехват: российские истребители нарвались на самолет Финляндии

P-8A Poseidon

P-8A Poseidon

Википедия

Отмечается, что для перехвата цели россияне подняли в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США.

"После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования", – говорится в сообщении.

P-8A Poseidon – патрульный противолодочный самолёт, разработанный по программе многоцелевого морского самолёта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Балтийского моря самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Проходил мимо
Проходил мимо
А где инцидент?
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Ну и шо, я думал по заголовку что они хоть друг другу задницы показали, а тут "мощный" эскорт американского разведчика. Тфу ты обосреватель, мощьный агитатор за жулю.
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
А где сцепились то?Ну подлетел к нему,индентефицировал его,провел,и вернулся на базу.Обычная практика у всех стран.Ничего личного.
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