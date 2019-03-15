Самолет США устроил разгромную "бомбардировку" на границе с Россией: что случилось

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к российским границам в районе Балтики.

Это следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar. Boeing B-52 пролетел у границ Польши, приблизившись к Калининградской области.

Stratofortress сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота.

Boeing B-52H Stratofortress

Полет бомбардировщика проходил на высоте около восьми тысяч метров.

Этот самолет может транспортировать в том числе ядерное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия, Австралия, Малайзия, Норвегия и Оман приостановили полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после крушения самолета Ethiopian Airlines.

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