Самолет США устроил разгромную "бомбардировку" на границе с Россией: что случилось

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к российским границам в районе Балтики.
Это следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar. Boeing B-52 пролетел у границ Польши, приблизившись к Калининградской области.
Stratofortress сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота.
Boeing B-52H Stratofortress
Полет бомбардировщика проходил на высоте около восьми тысяч метров.
Этот самолет может транспортировать в том числе ядерное оружие.
16:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 марта 2019 г.
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, бортовой номер 61-0009, имитация бомбардировки базы балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/yzSJIWjXCk
Как сообщал OBOZREVATEL, Британия, Австралия, Малайзия, Норвегия и Оман приостановили полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после крушения самолета Ethiopian Airlines.
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