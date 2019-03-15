|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Самолет США устроил разгромную "бомбардировку" на границе с Россией: что случилось

7.7тЧитать материал на украинском

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к российским границам в районе Балтики.

Это следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar. Boeing B-52 пролетел у границ Польши, приблизившись к Калининградской области.

Stratofortress сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота.

Новости
"Отдай 18 тысяч, братан!" В российском самолете произошло очередное ЧП. Видеофакт

Boeing B-52H Stratofortress

Boeing B-52H Stratofortress

Полет бомбардировщика проходил на высоте около восьми тысяч метров.

Этот самолет может транспортировать в том числе ядерное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия, Австралия, Малайзия, Норвегия и Оман приостановили полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после крушения самолета Ethiopian Airlines.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
США
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
6
5
Смешно
37
Интересно
2
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Селюки нашли синоним слову "мощно" - разгромно! Лет через 5 станут "человеками"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Перемогич Зрадич, Мощно идешь нахуй...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Малахов Егор
Малахов Егор
Загадка для казлоф.....---будут банбить или каншна абизатильна будут банбить казлоф !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А когда Россия летает у чужих границ это провокация))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Блоги / мнения