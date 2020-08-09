Самолет, который связывают с семьей Лукашенко, улетел в Турцию – СМИ

Александр Лукашенко.
Один из самолетов, который связывают с семьей действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, в день выборов 9 августа якобы отправился в Турцию.
Речь идет о лайнере Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ. Об этом свидетельствуют данные сайта PlaneFinder.
Самолет, предварительно, приземлился в город Бодрум. Ранее Bombardier Challenger 850 принадлежал госкомпании и долгое время простаивал в ангаре для бортов №1, пишут СМИ.
Маршрут самолета. Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ЦИК Беларуси заявили, что действующий глава страны Александр Лукашенко лидирует в выборах президента по результатам голосования в пяти регионах, у него якобы 82%. Заявляется, что оппозиционная к Лукашенко Светлана Тихановская по данным из пяти белорусских регионов набирает около 5%.
По результатам государственных экзит-полов, у Лукашенко 79,7%, у Тихановской 6,8% голосов.
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