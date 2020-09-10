Саакашвили о конфронтации с Россией: я уже не тот Миша

Саакашвили пообещал избирателям не вступать в конфронтацию с РФ, если на выборах в Грузии победит его партия.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не намерен вступать в конфронтацию с Россией в случае победы его партии "Единое национальное движение" на предстоящих парламентских выборах и, соответственно, вступления в должность премьера.

Как сообщает "Интерфакс", об этом политик заявил в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Формула ТВ" при прямом включении из Днепропетровска. Также он пообещал вернуться в Украину спустя нескольких лет "решения" ситуации в Грузии.

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача – правильное решение внутренних проблем и мы их решим, в том числе, в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", – высказался Саакашвили.

Бывший грузинский президент отметил, что в последние годы многое переоценил и он уже не "не тот Миша, которым был".

"В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии, стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта", – сказал политик.

Также заявил, что в случаи победы на парламентских выборах готов возглавить правительство Грузии сроком не более двух лет. После же он намерен вернуться в Украину, где у него якобы есть поддержка со стороны украинцев.

"Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию. Если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща", – подытожил Саакашвили.

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