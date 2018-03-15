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С открытым вторжением: Арестович заявил о войне с РФ до 2030 года

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Россия намерена вести гибридную войну против Запада еще как минимум до 2030 года, при этом не исключено, что Кремль даже пойдет на открытое военное вторжение в страны ЕС.

Об этом заявил военный эксперт и политический аналитик Алексей Арестович, который считает, что Российское руководство полностью или почти полностью отдает себе отчет в том, что происходит, поэтому ставки в игре на обострение все время повышаются.

Как отметил он в интервью "Апострофу", 2017 год был куда более мирным по сравнению с началом 2018-го, и маховик будет раскручиваться дальше.

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"Сейчас, когда Путин снова сядет на трон и получит условную легитимность на шесть лет вперед, все будет идти только к обострению. Никакого другого выхода нет, причем это касается обеих сторон. Мы стремительно, системно и целенаправленно продвигаемся к серьезному конфликту мирового масштаба между Россией и Западом. Надо правильно понимать, что он, во-первых, уже идет, а, во-вторых, не примет форму обмена ядерными ударами", - подчеркнул Арестович.

По его словам, это будет череда "специфических столкновений, вполне приличествующих по форме и содержанию 21-му веку".

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"Гибридная почти мировая война, по всем бывшим фронтам Холодной войны. И она (внимание!) не закончится, пока Россия не найдет форму новой империи, а Запад не пройдет свой кризис. За это время очень много чего произойдет, а сроки – это примерно 2030-2035 год, не раньше. Будут периоды очень жесткого обострения, например, прямая военная операция в Европе с обеих сторон, а будут периоды, когда война будет под ковер, будут душить и травить друг друга", - добавил эксперт.

Напомним, ранее Арестович заявил о продолжении "точечного террора" состороны России в Украине.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Алексей Арестович
Место
Россия
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