"С "Новичком?" Кремль придумал новинку для россиян

В России появилось в продаже мороженное "Выбор Кремля", которое выпустило предприятие управления делами президента РФ.

Пресс-секретарь управделами Елена Крылова рассказала РИА "Новости", что данный продукт можно купить в нелегитимной Государственной думе и еще в нескольких местах.

"Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе", — сказала Крылова.

Всего насчитывается несколько видов мороженного: пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный и эскимо.

Очередная затея с продуктом, связанным с государственной символикой или президентом РФ вызвала недоумение у россиян.

"Им заняться нечем больше? В стране все зашибись, никаких проблем - осталось только на покой и пчел разводить/мороженое делать", – возмутились жители страны.

"Выпустите пожалуйста туалетную бумагу с фотографиями лиц правительства. Назовите ее "Выбор народа". Будет бешеной популярностью пользоваться", – вспомнили об украинском опыте россияне.

"Как же так, а с "Новичком" разве нет", – заявили в сети с намеком на российскую водку, выпущенную после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2018 года стало известно, что в России продают дорогие конфеты с изображением Путина на этикетке.