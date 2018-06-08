УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"С "Новичком?" Кремль придумал новинку для россиян

1.4тЧитать новость на украинском

В России появилось в продаже мороженное "Выбор Кремля", которое выпустило предприятие управления делами президента РФ.

Пресс-секретарь управделами Елена Крылова рассказала РИА "Новости", что данный продукт можно купить в нелегитимной Государственной думе и еще в нескольких местах.

"Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе", — сказала Крылова.

Всего насчитывается несколько видов мороженного: пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный и эскимо.

Новости
"Отравим всех": в России вместо "Боярышника" начали пить "Новичок"

Очередная затея с продуктом, связанным с государственной символикой или президентом РФ вызвала недоумение у россиян.

"Им заняться нечем больше? В стране все зашибись, никаких проблем - осталось только на покой и пчел разводить/мороженое делать", – возмутились жители страны.

"Выпустите пожалуйста туалетную бумагу с фотографиями лиц правительства. Назовите ее "Выбор народа". Будет бешеной популярностью пользоваться", – вспомнили об украинском опыте россияне.

"Как же так, а с "Новичком" разве нет", – заявили в сети с намеком на российскую водку, выпущенную после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2018 года стало известно, что в России продают дорогие конфеты с изображением Путина на этикетке.

Читайте все новости по теме "курьезы" на Обозревателе.

Тема
курьезы
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
Объект
Государственная Дума России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
85
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги