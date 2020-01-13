Молчанка как при СССР: почему Иран скрывал атаку на украинский самолет

Сразу же после катастрофы украинского Boeing 737 в Тегеране, Иран занял позицию и принялся отстаивать версию о крушении из-за технических неполадок. Однако, через три дня власти все же признали, что самолёт непреднамеренно сбила система ПВО. Эксперты видят в этом руку тоталитарного режима, но отмечают, что Иран признался быстрее, чем можно было ожидать.

Почему медлил Иран и чем его действия похожи на поведение СССР – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как вел себя Иран

Сразу же после катастрофы Иран назвал "официальной" версией – крушение из-за технических неполадок. После, в подтверждение этой версии они заявляли о том, что связь с пилотами была потеряна сразу же после вылета, а экипаж якобы пытался вернуться в аэропорт.

К слову, версию о попадании ракеты они категорически отрицали, а официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал её "психологическим давлением".

Затем, 11 января, Иран все-таки признал свою вину и заявил, что Boeing был сбит ракетой зенитного комплекса. А еще через несколько дней стало известно, что власти Ирана знали эту информацию уже 10 января.

Авиакатастрофа в Иране

Пытались скрыть?

По мнению экспертов, власти Ирана попросту пытались скрыть факт атаки по самолету, как поступали многие авторитарные режимы. Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии OBOZREVATEL считает, что дело в "политической психологии" и сравнил поведение Ирана с молчанкой СССР по поводу взрыва на ЧАЭС.

"По международному опыту в большинстве подобных случаев никто не признает своей вины в первые часы или даже дни. Таковы законы политической психологии. Это тяжело сделать. Во-первых, ищут варианты, перепроверяют информацию. Даже если есть подтверждения того, что сбили ракетой, надо точно установить так это было или не так. Если ракета – наша или чужая. Это обязательно надо проверить и на это уходит время.

Авиакатастрофа в Иране

Во-вторых, в тоталитарном или авторитарном режиме всегда велик соблазн уйти от ответственности – обвинить другую сторону или назвать какие-то другие причины, скрыть правду. Я напомню всем нам известный случай истории с Чернобылем. Только Советский Союз до последнего момента не признавал, а Иран немного раньше", – отметил Фесенко.

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Военный эксперт Игорь Козий в таких действиях Ирана тоже видит происки тоталитарного режима, но в другом ключе. По его мнению, военнослужащие попросту боялись передать информацию властям.

"В любых тоталитарных режимах всегда есть страх подчиненных перед руководством. Соответственно, я не исключаю, что замедление в три дня могло произойти из-за такого человеческого фактора. Просто пробовали нивелировать, показать руководству, что военные тут не при чем, что тут вообще ничего не понятно. Эту версию руководство поднимало для того, чтобы остаться на должности", – сказал эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

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