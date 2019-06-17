Рухнул на заседании суда: экс-президент Египта внезапно скончался

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси, свергнутый в ходе военного переворота в 2013 году, умер во время заседания суда в Каире.

Как сообщает ВВС, это произошло на слушаниях дела по обвинению бывшего главы страны в шпионаже в связи с предполагаемыми контактами с палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

"Высшая фигура ныне запрещенного исламистского движения "Братья-мусульмане" Мурси рухнул в клетке после выступления", – сказано в материале.

По словам египетского прокурора, он упал в клетке для заключенных через несколько минут после обращения к суду. В медицинском заключении явных недавних травм на теле Мурси зафиксировано не было.

При этом в октябре прошлого года его младший сын Абдулла, как пишет ВВС, сообщил журналистам, что его отца держали в одиночном заключении и что ему было отказано в лечении серьезных болезней, таких как высокое кровяное давление и диабет.

Пятью месяцами ранее Абдулла заявил, что египетские власти "делают это нарочно, поскольку хотят, чтобы он умер как можно скорее "по естественным причинам".

Мухаммед Мурси Delfi

Известно, что политику было 67 лет. Он находился под стражей после того, как его свергли после массовых акций протеста через год после вступления в должность.

Мурси проходил по делу об организации массового бегства из тюрем и беспорядков во время событий так называемой арабской весны в начале 2011 года.

В 2015-м его и 16 его сторонников приговорили к смертной казни – суд признал Мурси террористом.

Позднее наказание было заменено на пожизненное заключение, которое в Египте приравнивается к 25 годам лишения свободы.

Мухаммед Мурси The Asian Post

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Египте взорвалась бомба во время проезда туристического автобуса около национального музея в Гизе в Каире, в результате чего постраали 17 человек, в том числе 10 египтян и 7 южноафриканцев.

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