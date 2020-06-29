Россию заподозрили в сговоре с талибами, из-за которого погибли военные: Трамп опроверг

По меньшей мере 28 американских военных могли погибнуть вследствие сговора россиян с движением "Талибан" в Афганистане. В частности, РФ заподозрили в предложении вознаграждения боевикам за убийство представителей армии США.

Об этом написала Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники. В частности, речь идет о 10 жертвах среди американских военных в 2018 году (из-за вражеского обстрела и самодельных бомб), 16 в 2019 году и двоих в 2020 году.

По словам высокопоставленного представителя США, тревожные данные разведки, которыю ЦРУ было поручено проанализировать, а затем подтвердить, породили разногласия по поводу решения вскрывшегося конфликта.

К примеру, специальный посланник администрации президента США по Афганистану Залмай Халилзад предпочел обратиться к россиянам напрямую по этому вопросу. В то же время некоторые должностные лица американского Совета национальной безопасности, отвечающие за Россию, более неохотно предпринимают немедленные действия по разрешению возникшей ситуации, рассказывает информатор.

Примечательно, что сам президент США Дональд Трамп скептически отнесся к скандальной информации и на своей странице в Twitter назвал ее "фейковыми новостями". Американский лидер заявил, что разведка якобы сообщила ему, что нашла версию о вознаграждении за убийство военных США недостоверной, а поэтому не стала информировать его о ней оперативно.

Отрицательную позицию заняли и в МИД России, а также непосредственно в "Талибане". К примеру, в главном внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора заявили, что воспринимают информацию от американской стороны как вброс.

"Он наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане", – процитировало позицию МИД РФ пропагандистское издание ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми информацию о том, что Россия может быть причастна к убийствам американских военных талибами, опубликовало издание The New York Times. В материале отмечалось, что информация о предлагаемых РФ наградах была получена, в том числе, в ходе допросов захваченных афганских боевиков.