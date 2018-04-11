"Россию пока не сломили": в Центре Разумкова оценили тактику США

Химическая атака в Сирии еще раз доказывает, что Россия обманывала международное сообщество, так как не была гарантом уничтожения химического оружия в стране.

Как пишет в своем блоге на "Обозревателе" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, уже перейдены все красные линии в отношении использования химического оружия.

"Как будет развиваться дальше ситуация? Со стороны Штатов уже было заявление о том, что они готовы нанести удар, в частности по аэродрому, с которого предположительно взлетали самолеты, осуществлявшие эту химическую атаку. Я думаю, что если не Штаты, то Израиль во всяком случае перед этим не остановится. У Израиля два врага: режим Асада и режим Ирана. То есть любое усиление того или другого несет для Израиля достаточно серьезную угрозу", - пишет он.

По словам Сунгуровского, дальнейшее развитие ситуации зависит еще от того, каким образом будет удерживаться коалиция: Россия - Иран – Турция и даст ли она слабину.

Эксперт добавил, что все свидетельствует о том, что ситуация (в Сирии. – Ред.) будет развиваться в сторону эскалации.

"Повышение Россией ставок зависит от того, каким образом и когда будет пройден этот болевой порог. Последние события, связанные с расширением и усилением санкций, показывают, что такие санкции действуют достаточно чувствительно для России. Будет ли преодолен этот болевой порог? Трудно сказать, пока это неоднозначно, что вот после этих санкций Россия пойдет на какие-то уступки. По крайней мере попытка повышения ставок еще нас ожидает впереди. Я думаю, Россию пока еще не сломили", - резюмировал Сунгуровский.

Напомним, недавно силы президента Сирии Башара Асада, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атаки погибли не менее 150 человек. Всего же пострадали более 1 тыс. людей.

При этом официально Россия отрицает информацию о химической атаке сирийской армии.

Позже появилась реакция Вашингтона. Президент США Дональд Трамп рассказал, какую цену заплатит Путин за химатаку в Сирии.