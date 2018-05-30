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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Россияне в де*ьме и в шоке

15.8т

Коротко о главном!

1. Кремль хотел убить Аркадий Бабченко.

2. Наши спецслужбы перехватили эту информацию, отследили посредников и убийц, после чего взяли их.

3. Была проведена имитация убийства Аркадия. Поверили все. И в Кремле тоже.

4. Сейчас озвучили, что Аркадий жив. Он выступил по тв. Юрій Луценко и Василий Грицак - красавцы! Россияне в дерьме и шоке.

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Бабченко жив! Его убийство предотвратили

5. Мы из скорби плавно переходив в восторг и ликование после того, как стало известно, что Бабченко жив.

6. Запоребреиком вопли радости перешли в офигение и вопли разочарования после того, как стало известно, что Бабченко жив.

7. Все хорошие слова, которые я писал про Аркашу подтверждаю. Хотя после того, что я пережил за последние сутки хочу еще добавить, что он кроме всего этого еще и поц@ватый. И пусть живет до 120 и дальше, зараза.

PS Бабченко, ты представляешь скольким людям ты должен выставиться после своего "воскрешения"?

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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