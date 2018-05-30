Коротко о главном!
1. Кремль хотел убить Аркадий Бабченко.
2. Наши спецслужбы перехватили эту информацию, отследили посредников и убийц, после чего взяли их.
3. Была проведена имитация убийства Аркадия. Поверили все. И в Кремле тоже.
4. Сейчас озвучили, что Аркадий жив. Он выступил по тв. Юрій Луценко и Василий Грицак - красавцы! Россияне в дерьме и шоке.
5. Мы из скорби плавно переходив в восторг и ликование после того, как стало известно, что Бабченко жив.
6. Запоребреиком вопли радости перешли в офигение и вопли разочарования после того, как стало известно, что Бабченко жив.
7. Все хорошие слова, которые я писал про Аркашу подтверждаю. Хотя после того, что я пережил за последние сутки хочу еще добавить, что он кроме всего этого еще и поц@ватый. И пусть живет до 120 и дальше, зараза.
PS Бабченко, ты представляешь скольким людям ты должен выставиться после своего "воскрешения"?
Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.