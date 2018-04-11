То, что в российской армии годится на Донбассе — не очень годится против американцев. Если судить по последнем боестолкновении между российской и американской армией в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля, то российская тактическая батальонная группа тогда очень крупно получила по зубам от американцев. У россиян тогда не было прикрытия с воздуха, не было системы РЭБ, транспортных самолетов, летающих батарей. А у американцев были. Но если бы все это было у русских — американцам пришлось бы их вырубать и сбивать.

Между российской и американской армиями действительно технологический разрыв. Касательно операции в Сирии, то с одной стороны у нас была маленькая тактическая батальонная группа с тяжелым вооружением, танками, бронетехникой, система залпового огня, гаубицы, минометы, а у американцев были пару десятков спецназовцев и курды, местное ополчение, у которых ничего не было, кроме легкого вооружения.

Американцы уступали в численности в несколько раз и при этом без потерь разгромили вооруженную тактическую батальонную группу. А такие группы — это основа современных российских вооруженных сил. Получается, что против таких западных сил нам воевать сложно и такую группу, основу наших войск, можно быстро уничтожить массированным применением высокоточного оружия.

Все это посылает не очень хороший сигнал о том, что наши генералы не очень понимают американские возможности.