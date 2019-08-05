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Россияне устроили массовую драку в Польше: их "накрыла" полиция

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В Польше были задержаны 20 граждан России, участвовавших в драке с местными футбольными фанатами.

Это произошло в одним из торгово-развлекательных центров в Кракове, передает "Польское радио".

В конфликте принимали участие граждане РФ, в основном чеченской национальности, и фанаты футбольного клуба "Краковия".

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Россияне устроили массовую драку в Польше: их "накрыла" полиция

Фото: Andrzej Banaś

"Среди задержанных полицией также несколько граждан Польши", – отмечается в сообщении. Правоохранители изъяли у задержанных оружие и наркотики.

Причиной драки стало выяснение отношений по поводу нелегальной торговли, в основном сигаретами. Россияне, как сообщают журналисты, "хотели взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, что не понравилось футбольным хулиганам".

О запланированной встрече узнала полиция, которая задержала упомянутых лиц на парковке перед ТЦ. Правоохранители также обыскивают помещения, в которых проживали задержанные.

Россияне устроили массовую драку в Польше: их "накрыла" полиция

Фото: Andrzej Banaś

Россияне устроили массовую драку в Польше: их "накрыла" полиция

Фото: Andrzej Banaś

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в центре Николаева около 5 утра произошла массовая драка, в которой приняли участие и парни, и девушки. Поводом для конфликта стало то, что одна из посетительниц ночного бара приобняла во время танца парня своей подруги.

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Тема
Криминал
Место
Польша
Теги
Новости России Драка задержание фотографии
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