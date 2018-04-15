В Сеть стали попадать снимки сирийских объектов, по которым коалиция нанесла ракетные удары. Снимки хоть и не крупные, чтобы рассмотреть мелкие детали, но вполне интересные. На них видно тотальное разрушение крупных зданий или вернее – комплекса зданий, как это произошло с лабораторией по исследованиям химического оружия. Как известно, удар уложился примерно в час и за это время были разрушены десятки целей и тут можно увидеть характер этих разрушений. В принципе, туда можно загнать бульдозер, все аккуратно разравнять и можно укладывать асфальт. Получится прекрасный паркинг.

Еще больший интерес вызывает то, что здания, стоящие в паре десятков метров от кучи щебня, абсолютно не пострадали. Это еще раз подтверждает высокую точность ракет и то, что принцип минимализации "сопутствующего ущерба" соблюдается неукоснительно. Кстати, теперь понятно, почему удары наносятся ночью. В это время там почти нет персонала, а в данном случае, планировалось уничтожение только материальной части целевых объектов, без уничтожения личного состава. Россиянам продемонстрирована эта замечательная точность работы вооружения и тщательность планирования операции.

Напомним, после октябрьского, 2016 года группового залпа ракет "Калибр", произведенного с кораблей каспийской флотилии, так и не появилось снимков и видео результатов налета. Оно и понятно, ибо то был салют в честь дня рождения нацлидера и достаточно было громко объявить о том, что "все штабы ИГИЛ уничтожены". Москва так и не побаловала подтверждения такой удачной работы двух с половиной десятков своих ракет, а вот иранцы выложили фото, где обломки этих самых Калибров уныло валялись посреди пустынной местности в Иране. Так что здесь контраст – более, чем очевиден.

Причем, снимки сейчас публикуют американские СМИ, скорее всего, полученные с коммерческих спутников. То есть, журналисты решил проверить, по чем же отстрелялись их военные и каков результат налета. Сам Пентагон пообещал опубликовать собственные снимки и видео данного мероприятия, но чуть позже. В общем, кремлю есть на что посмотреть, что сравнить и о чем подумать.

На этом фоне четко выделяется несколько объектов, которые уж слишком ярко выделяются на общем картине. Первое, что бросается в глаза – их принадлежность. Как минимум – два крупных объекта, в том числе и в районе Алеппо, принадлежали не сирийским войскам или гвардии, а "заблудившимся" иранцам. Как известно, американцы и их союзники четко определили целями сирийские объекты, а об иранских даже речи не вели. Кроме того, характер бомбардировок был несколько иным. Там явно предполагалось накрыть и материальную часть военных баз, и личный состав, если таковой там окажется.

Тут просматривается почерк другого игрока – Израиля. Именно он так действует уже лет пять. Его целями, в основном, являются объекты Хезболы, а чуть позже – иранцев и только в последнюю очередь и совсем недавно – некоторые объекты асадовских войск, в том числе – системы ПВО. В данном случае, ударам подверглись объекты, расположенные в глубине Сирии, можно сказать – в районах около турецкой границы. Это значит, что израильская авиация беспрепятственно пролетела насквозь всю территорию Сирии, хоть со стороны Средиземного моря, хоть с юга от собственных границ. Насколько известно, никаких инцидентов с их обнаружением не возникло. Мало того, ни Сирия, ни РФ, ни иранцы даже не отметили того, что отработала еще и третья сила.

В общем, по итогам именно этого налета, есть конструктивное предложение к россиянам. Поскольку они все больше утверждаются в мысли о том, что Земля плоская, а над нею – небесная твердь, то с днем космонавтики пора прощаться. Тем более, что динамика запуска космических ракет неуклонно стремится к нулю. 12 апреля можно просто забыть за ненадобностью, а чтобы место не пустовало, то на 13 апреля назначить день "пртивовоздушной и противоракетной обороны", в честь ее замечательной работы в Сирии, в этот самый день.