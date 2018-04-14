Россия знала о готовящемся ударе по Сирии: посол США в Москве сделал заявление

Вашингтон заранее проинформировал Москву о том, что готовится удар по Сирии, чтобы избежать жертв среди российских военных и мирного населения.

Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман, пишет Интерфакс-Россия.

"США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения", - сказал посол.

Поэтому, по его словам, не идет речи о конфликте между сверхдержавами.

"Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда", - подчеркнул Хантсман.

Он добавил, что Вашингтон надеется на сотрудничество с Москвой по Сирии.

"Мы ждем, что российское правительство вместе с мировым сообществом осудит ужасающие действия режима Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в городе Дума, не повторился", - добавил он.

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В то же время, экс-глава ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев в интервью Интерфаксу подчеркнул, что США за несколько дней по закрытым каналам связи между Москвой и Вашингтоном предупредили Россию о предстоящем ударе по Сирии. Тем самым, подчеркнул депутат, США подтвердили намерение минимизировать последствия ракетной атаки.

"Судя по всему, американцы и их союзники не возражали против того, чтобы Россия поделилось информацией о предстоящем ударе с Дамаском… В течение недели эвакуировались люди, техника, шла подготовка к тому, чтобы эти удары достойно перенести", - подчеркнул Ковалев.

Как сообщал "Обозреватель", президент Российской Федерации Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.