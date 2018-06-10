Россия заплатит: cтраны G7 встали на сторону Украины. Итоговое заявление

Лидеры стран "Большой семерки" объявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы вновь заявляем об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу непрерывную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы сохраняем нашу готовность помочь Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ", - подчеркивается в совместном коммюнике, опубликованном по итогах саммита G7 в Канаде.

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Отмечается, что продолжение санкций против РФ связано с тем, что она не выполняет обязательств в Минских договоренностях и не проявляет уважения к суверенитету Украины.

"Если того будут требовать наши действия, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия", - заявили лидеры стран G7.

Кроме этого, в "Большой семерке" призвали Россию "прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима".

При этом в G7 согласились "продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов".

"Мы и дальше будем поддерживать гражданское общество России и развивать межличностные связи", - говорится в коммюнике.

При этом президент США Дональд Трамп отказался подписывать коммюнике по итогам саммита G7.

О своем решении он сообщил в Twitter. Глава США назвал главной причиной "лживые заявления" премьер-министра Канады Дастина Трюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он позволил России оккупировать украинский Крым.