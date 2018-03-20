Россия заблокировала заседание Совбеза ООН: кто ее поддержал

Россия заблокировала заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

"Мы не видим никаких оснований для этого заседания, поскольку права человека — не предмет повестки дня Совбеза", — заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, передает Reuters.

Россию поддержали Китай, Казахстан и Боливия. Они проголосовали за отказ от проведения встречи. Инициатором проведения встречи выступила Франция, ее поддержали шесть стран — Великобритания, США, Швеция, Польша, Кувейт и Перу. Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар и Эфиопия воздержались.

"Наш совет должен располагать всей необходимой информацией для понимания какого-либо кризиса, в том числе данными о правах человека. И особенно это касается Сирии", — сказал представитель Франции в ООН Франсуа Делатр.

Как сообщал "Обозреватель", в Восточной Гуте (Сирия) 17 марта в результате авиаударов самолетов, принадлежащих России и армии сирийского диктатора Башара Асада, погибли по меньшей мере 30 гражданских.

Напомним, Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи.

Однако уже 25 февраля стало известно, что силы режима сирийского президента Башара Асада, который поддерживает РФ, продолжили обстрелы подконтрольных повстанцам районов Восточной Гуты под Дамаском, несмотря на требование Совета Безопасности ООН о перемирии.