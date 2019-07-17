"Россия — враг": США приняли мощную резолюцию в поддержку Украины

Сенат СШАпринял резолюцию, которая посвящена годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни в Украине.

Как сообщает в Facebook Посольство Украины в США, документ в поддержку нашей страны принят единогласным решением.

Посол Украины в США Валерий Чалый в соцсети отметил, что Сенат принял "мощную по содержанию резолюцию".

"Яркий пример того, как наши достижения более оценивают издалека, чем в родной Украине. Нам есть чем гордиться! У нас есть поддержка стратегического партнера – США. Во время Революции Достоинства и обороны Украины от агрессии России мы заплатили огромную цену, чтобы оторвать Украину от ловушки возвращение к империи в зависимом состоянии. Мы выбрали свой самостоятельный путь. Не свернем с него! В мире обращают внимание на сильных, последовательных, настоятельный и успешных. Не ценить свою страну и ее успехи – никто не будет ценить нас", – добавил дипломат.

В принятой резолюции отмечается, что американские сенаторы в частности:

приветствуют прогресс, достигнутый Украиной в утверждении верховенства права, приближении ВСУ к нормам и стандартам НАТО;

приветствуют украинский народ по случаю успешного проведения свободных и справедливых выборов президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на должность главы государства;

ожидают проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов в Украине.

Также Штаты подтвердили, что поддерживают целостность территории Украины и готовы предоставить дополнительные летальные и нелетальные виды помощи для укрепления обороноспособности страны. Еще Сенат не признает аннексию Крыма Россией.

Кроме того, в США поддержали создание автокефальной Православной Церкви Украины.

Отметим, что в резолюции США осудили агрессию России против Украины, в частности нападение на корабли в Керченском проливе. Штаты поддержали украинских политических заключенных.

В отношении России Сенат призвал усилить санкции и призвал своих союзников требовать от Москвы выполнение Будапештского меморандума и Минских договоренностей.

Сенат США

Также Штаты назвали газопровод "Северный поток-2" "значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями".

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что между президентом США и президентом Российской Федерации могут существовать "сепаратные договоренности" в отношении Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал