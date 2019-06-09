Украина проиграла: Россия готовится к снятию санкций Совета Европы

Украина проиграла на одном из санкционных фронтов. Россия, судя по всему, возвращается в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. И это может стать опасным прецедентом для Киева.

Чем это грозит в перспективе — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Россия к концу июня может вернуться в Совет Европы. Дело в том, что страны-члены организации планируют проголосовать за частичную отмену санкций против Москвы из-за аннексии Крыма и разжигание войны на Донбассе;

Россияне два года не платят взносы в бюджет ПАСЕ. Долг составляет 60 миллионов. Это, как показала практика, существенная сумма для европейцев;

К тому же последние годы пророссийские лоббисты всячески давили и влияли на депутатов. Сейчас до отмены ограничений остался всего один шаг;

Это опасный прецедент для Украины. Несмотря на то, что ПАСЕ является лишь площадкой для европейского диалога и рекомендаций, с этого может начаться глобальный пересмотр санкций за агрессию России. По крайней мере на уровне Европейского Союза.

Москва победила?

Слухи о возможном возвращении делегации из РФ ходили около года. Но Регламентный комитет уже сделал конкретный шаг. Так, 4 июня был опубликован проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.

"Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию", — говорится на сайте.

Тем самым внутри организации сформировался консенсус: “Россия должна вернуться”. Процедурные моменты решения в своем материале разъясняет журналист Виталий Портников.

По его словам, комитет ПАСЕ предлагает дополнить регламент организации пунктом, который запрещает в случае обжалования полномочий национальной делегации лишать ее права голоса, выступлений и представительства в ассамблее и ее органах.

Совет Европы

Вместо этого предполагается вводить санкции против отдельных депутатов — что, конечно, может стать причиной новых конфликтов между ПАСЕ и Россией. Однако пока что — если Ассамблея одобрит предложения регламентного комитета — российская делегация сможет (если захочет, конечно) вернуться к работе в ассамблее.

"Вернуться как победитель. Потому что никакие требования не выполнены, Крым аннексирован, война на Донбассе продолжается — а санкции против России фактически отменяются”, — отмечает журналист. Финальное же голосование состоится 24 июня.

В этом случае будет создан рискованный прецедент. Сама по себе ПАСЕ не является глобальным игроком в европейской и международной политике. Организация объединяет парламентариев, дает возможность высказывать позиции, принимать резолюции и оформлять рекомендации.

Вопрос заключается в другом. Победа России может стать началом краха санкционной политики и в других организациях. Прежде всего на уровне ЕС.

Совет Европы

“Мы были против, но многие из тех, кто голосовали за резолюцию, говорили, что, может, россияне примут предложенный компромисс, потому что “надо их наконец начать критиковать в лицо, ведь они не меняются”. Наивная позиция, мягко говоря. Откровенно пророссийские аргументировали необходимостью “сохранить доступ 140 миллионов россиян в Европейский суд по правам человека”. Меня этот аргумент возмутил, потому что за этот доступ украинцы платят и свободой, и жизнью”, — прокомментировал решение вице-президент организации, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

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По словам эксперта Института демократии и социального прогресса Богдана Ференса, для европейских депутатов важны ценности, в том числе и те, которые исповедует Украина. Но они также ориентируются на материальную, практическую составляющую.

"Это может означать, что на одних и тех же месседжах невозможно удержать ситуацию. Тем более, не предлагая чего-то свежего европейским коллегам. Стратегия Украины бить на эмоциональную составляющую работала по началу, после Майдана. Сейчас тот же подход и месседжи больше утомляют европейцев, нежели помогают. Нужно искать альтернативу и работать точечно, качественно лоббировать наши интересы", — пояснил OBOZREVATEL Ференс.

Почему РФ исключили

В 2014 году Ассамблея ввела санкции против Москвы и лишила права голоса делегацию из-за аннексии украинского Крыма и агрессии на Донбассе. Тогда скандал только начал разрастаться. Ограничения не предусматривали исключение РФ из состава ПАСЕ, но в Кремле решили принять контрмеры.

Так, с 2017 года российская делегация покинула поля Ассамблеи, а затем перестала платить членские взносы. Именно этот финансовый фактор и является одной из основных причин возвращения РФ к столу европейских парламентариев.

Дело в том, что доля России в годовом бюджете СЕ составляет около 30 млн евро, или 11% от общего бюджета. По состоянию на 2019 год долг РФ — примерно 60 млн евро. Это достаточно большие деньги, отсутствие которых бьет по общему состоянию организации.

Совет Европы

Серьезно работают и российские лоббисты. Продвижение РФ в организации идет на уровне как рядовых депутатов, так и высшего руководства. К примеру, неоднократно Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попадался на подыгрывании РФ.

В октябре 2018 года фракции и правительства стран-членов получили из секретариата Совета Европы "секретный документ", подготовленный по просьбе Ягланда. Этим письмом лоббисты России пытались донести до членов ПАСЕ, что механизм санкций должен быть отменен, поскольку "противоречит духу" устава СЕ.

Мол, ограничения накладываются без консультаций со странами-членами, "нарушают баланс власти" в Совете Европы.

Судя по всему, кампания на возвращению делегации из Москвы практически сработала. В случае позитивного голосования 24 июня Украина получит серьезный дипломатический звоночек из Страсбурга.

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