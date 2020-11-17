Российская Федерация вместе с миротворцами перебросила реактивные системы залпового огня "Град" в регион Нагорного Карабаха.

Об этом пишет Reuters, журналисты которого заметили системы в Лачинском коридоре между Арменией и Азербайджаном, который россияне будут контролировать.

Речь идет минимум о двух РСЗО. Военнослужащие подтвердили изданию, что они из России.

На одном из "Градов" указан региональный номер 94, который означает, что техника прибыла из Закавказского военного округа.

Вторая установка была без соответствующего номера, но ее сопровождал "Камаз" с российскими номерами из того же округа.

Также журналисты заметили в указанном районе Карабаха российский танк.

При этом в сообщении Кремля ничего не говорится об РСЗО. Указано только, что миротворцев перебросили вместе с военной техникой.

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