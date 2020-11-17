Россия вместе с миротворцами перебросила в Карабах "Грады" – Reuters
Журналисты заметили как минимум две реактивной системы залпового огня "Град"
Они были переброшены в Лачинский район вместе с другой техникой и военнослужащими РФ
Российская Федерация вместе с миротворцами перебросила реактивные системы залпового огня "Град" в регион Нагорного Карабаха.
Об этом пишет Reuters, журналисты которого заметили системы в Лачинском коридоре между Арменией и Азербайджаном, который россияне будут контролировать.
Речь идет минимум о двух РСЗО. Военнослужащие подтвердили изданию, что они из России.
На одном из "Градов" указан региональный номер 94, который означает, что техника прибыла из Закавказского военного округа.
Вторая установка была без соответствующего номера, но ее сопровождал "Камаз" с российскими номерами из того же округа.
Также журналисты заметили в указанном районе Карабаха российский танк.
При этом в сообщении Кремля ничего не говорится об РСЗО. Указано только, что миротворцев перебросили вместе с военной техникой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.
Документ среди прочего предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.
Миротворцы РФ вошли в Карабах через Армению.
Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах выполнять роль миротворцев, составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. По данным расследователя InformNapalm, они принимали участие в захвате Крыма и оккупации Донбасса.