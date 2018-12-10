Москва разыграла в Грузии очередную "многоходовочку", ожидает акций протестов, и устраивает провокации, чтобы они не переросли в новую революционную волну.

Запуском "многоходовочки" стало обещание коалиционного правительства Грузинская мечта – Демократическая Грузия списать около 600 тысячам гражданам их долги в банках, ломбардах и киосках, дающих в долг под паспорт. По умолчанию подразумевалось, за это надо проголосовать во втором туре президентских выборов за Салому Зурабишвили. Но списать пообещали лишь долги, у который возраст больше года, чтобы предприимчивые граждане до дня выборов не пытались заложить в ломбард половину Грузии, а под вторую её половину взять кредит в банке. Первым об этом сообщил премьер-министр Мамука Бахтадзе, а затем министр финансов Иван Мачавариани изложил техническую сторону и назвал срок списания – с 15 до 31 декабря. Он назвал и имя благодетеля – фонд "Карту", записанный на Бидзину Иванишвили. Именно "Карту" будет погашать долги по спискам лиц, поданным правительством. Общая сумма долгов – 1,5 млрд. лари или полмиллиарда долларов.

Тут начинается самое интересное. У Иванишвили нет такой суммы денег. Он долго был лишь зицпредседателем в разных "Рогах и копытах" и реальных фирмах с российским и смешанным капиталом. Служба внешней разведки РФ сделала ему фейковую репутацию миллиардера. Для этого на его имя записывали предприятия и ему покупали места в списке богатых людей в "Форбс". В 2006 г. на его имя купили даже картину Пикассо за $ 106 млн. на аукционе "Сотбис", – имидж богача надо подтверждать. Иванишвили – это грузинский аналог Медведчука, у которого тоже своего ничего нет. На политическую деятельность деньги им даёт Кремль. Отличие между ними лишь в том, что ФСБ решила: грузины испытывают пиетете перед богатыми, а для украинцев кум – это святое. Поэтому создала Иванишвили имидж миллиардера, а Медведчука сделала кумом Путина.

Теперь Москва полагает: глупо отдавать деньги грузинам, если они уже проголосовали за Салому. Гораздо умнее их "кинуть", пусть и частично. Это как с Лукашенко, который в 2011 г. продал "Газпрому" газопровод через Беларусь и уже третий год требует от Кремля цену на газ как договаривались, а не братскую. Какую-то часть из обещанного $ 0,5 млрд. в Грузию, разумеется, направят. Но включится другая черта российской ментальности, появившаяся ещё тогда, когда московские князья собирали дань для монгольских ханов. Не все эти деньги пройдут по длинной цепочке: Минфин РФ – ФСБ – Служба внешней разведки – фонд Иванишвили – Минфин Грузии – банки и ломбарды. Часть их осядет на "изгибах" этого деньгопровода. Конечные получатели – банки и ломбарды тоже не всем спишут долги, как обещало правительство "Мечты". В итоге к 31 декабря у половины из 600 тыс. грузин возникнет вопрос к правительству и Иванишвили: "Где деньги?". Задать его поможет оппозиция, к чему и готовится. Вдобавок у оппозиции есть к коалиции много других вопросов, в том числе и о масштабном подкупе избирателей. Так что Новый год в Грузии могут отметить бурными протестами.

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В Москве тоже готовятся к такому сценарию. Не в том смысле, чтобы отдать деньги, а в том, как минимизировать протесты, и попытаться извлечь выгоду из них. В том, что они будут в Москве уверены, и уже создают в них "украинский след". Притянуть Саакашвили нельзя: у него отобрали украинский паспорт, и он давно разругался с Порошенко, а тот в числе первых предусмотрительно поздравил Зурабишвили. Так что, просто указать на них пальцем и назвать "фашистами" не выйдет, хотя некоторые СМИ России, комментируя итоги выборов, писали, что "в Грузии не допустили возрождения фашизма". Забавно, что ФСБ в этой операции обратилась за помощью к Медведчуку, отец которого отправлял своих одноклассниц на работу в Третий Рейх.

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В Москве логично ожидали протестов сразу после выборов и не ошиблись – оппозиция заявила и провела большой митинг 2 декабря. В этот же день правительство коалиции "Мечты и демократии" поручило полиции арестовать в Тбилиси шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, а также давнего подручного Медведчука в Крыму Костю Гришина (Семена Семёнченко). Гришина ввиду его статуса депутата Верховной Рады отпустили, но его задержание и "засветка" в СМИ были центром всей операции. Они придавали этому якобы "украинскому следу" оттенок государственного участия, который нельзя выжать из ареста шести других украинцев, из который двое – его водители, один был в банде "ДНР", а двое – под следствием за уголовные преступления. Подобным образом агент ФСБ и министра-социалист Николай Рудьковский сорвал переговоры о закупках Украиной в 2006 г. газа из Туркменистана, когда сымитировал организацию из Киева свержения Туркменбаши Сапармурат Ниязова. Сейчас Рудьковский, так сказать, в плену в Москве, куда сам уехал, и ещё будет натягивать на себя венок Савченко.

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ФСБ продолжает разыгрывать "украинский след" не только в будущих протестах, но и в создании конфликта между Украиной и Грузией. Один из эпизодов – допрос 8 декабря утром в аэропорту Тбилиси Сергея Лозницы, автора фильма "Донбасс". Примечательно, что об этом первым сообщил Гришин в своём Твиттере. Откуда и как он об этом узнал столь оперативно, можно лишь догадаться, с поправкой на то, что спецслужбы Грузии не публикуют список тех, с кем беседуют в аэропорту. Такие беседы они проводили со всеми прибывающими гражданами Украины – правительство "Мечты" готовится к протестам и уже "фильтрует" на этот предмет приезжающих украинцев.

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У правительства "Мечты и Демократии" сейчас много разной головной боли. Оно в данный момент очень озабочено тем, чтобы провести 16 декабря инаугурацию Саломы Зурабишвили не в Тбилиси, где её может испортить оппозиция, а в маленьком городе – в Телави или в Цинандали. Ситуация станет понятней, если учесть, что аналогом коалиции Грузинская мечта – Демократическая Грузия в Украине является коалиция партий Ляшка, Тимошенко и "Самопомощи" Садового, с примыкающей к ней за стенами Верховной Рады "Гражданской платформой" Гриценко. К ней с удовольствием примкнули бы и Мураев с Рабиновичем, но пока не удаётся из-за их регионаловского прошлого и оппоблоковского настоящего. Грузия наглядно демонстрирует, как будет выглядеть Украина, если к власти придёт коалиция, которая может сложиться вокруг Тимошенко.

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Коалиции Грузинская мечта – Демократическая Грузия и примыкающие малые партии возникла при финансировании Иванишвили для борьбы с Саакашвили как с "тираном и сумасбродом", проигравшим в 2008 г. войну, и с его коалицией "Единое национальное движение". В 2012 г. коалиция "жена Иванишвили и Грузинская мечта" победила на парламентских выборах, обещая урегулировать конфликт с РФ, вернуть территории и сотворить серию чудес. Её победа легко угадывалась Единое национальное движение было у власти два срока, а в практике демократий через два-три срока партию власти обычно сменяет оппозиция. Сменяет, независимо от того, что делает власть и обещает сделать оппозиция. Сменяет потому, что части избирателей просто хочется перемен. Оппозиции для этого не обязательно сочинять какой-нибудь "новый курс" или обещать разворот на 180 градусов. Вполне достаточно говорить, что она будет делать то же самое, что и власть, но лучше и быстрее. Многие избиратели именно это и хотят слышать от оппозиции. Так поступили в 2010 г. регионалы, обещая, что Янукович сохранит курс на демократию и вступление в ЕС, а в 2012 г. это сделала и коалиция "жена Иванишвили с Грузинской мечтой". Сам Иванишвили коалицию возглавить не мог, так как был гражданином РФ и Франции. Его жена тоже имела гражданство обеих этих стран, но отказалась от него и через суды восстановила гражданство Грузии. "Тиран" не сильно держался за "бутерброд власти" и в 2012 г. не только дал гражданство Иванишвили, когда тот отказался от гражданства Франции, но и был вынужден назначить его премьер-министром, как закулисного лидера победившей на выборах коалиции. В этом свойстве демократий причина того, что в них не бывает на зло Марксу революций с баррикадами. Революции происходят лишь в монархиях традиционного типа и в новых автократиях, один из подвидов которых коммунистические режимы.

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Но Бидзина пробыл премьером лишь год, так как "залетел" на офшорных фирмах и от него сильно и дурно воняло Россией. В ФСБ поняли, что у Иванишвили стать в 2013 г. президентом Грузии шансов не больше, чем у Медведчука стать им в Украине, и дали ему совет уйти в тень, а в президенты выдвинуть совсем нейтральную, но контролируемую фигуру, какой и был пока ещё действующий президент Грузии профессор философии Георгий Маргвелашвили. Но получился прокол, Маргвелашвили стал с годами выходить из-под контроля, однако ФСБ всё же удалось удержать его в 2018 г. от участия в выборах. В итоге ФСБ пришлось играть сложную схему с грязными технологиями по продвижению в президенты Саломы Зурабишвили. ФСБ это, вроде как удалось. Правда, ещё неизвестно, как пройдёт инаугурация, и как будет вести себя после неё Зурабишвили.

Но уже очевидно, что Москва доигралась в Грузии до внеочередных парламентских выборов, которые в демократиях имеют функцию внеплановых революционных ротаций. Когда в демократиях ситуация заходит в тупик и ждать выборов невмогуту, происходят выборы досрочные. В Грузии плановые парламентские выборы должны быть осенью 2020 г., но общая ситуация такова, что оппозиция уже справедливо требует досрочных. "Бросок через бедро" грузин со списанием их долгов, который Москва совершит до 31 декабря, даст оппозиции серьёзные шансы выбить у коалиции "Мечты и демократии" две вещи: досрочные выборы парламента весной 2019 г. и паспорт для Саакашвили с гарантиями, что он вернётся в Грузию, и его не посадят в тюрьму за то, что он кого-то амнистировал, когда был президентом.

Коалиция "Мечты и демократии" может принять два эти условия оппозиции в обмен на признание той Зурабишвили президентом, которой и придётся стать гарантом соглашения. Отвечать на вопросы граждан о деньгах коалиции придётся самой, как и выбивать их из Иванишвили и Москвы. Но так как коалиция не выбила из Москвы за 6 лет территории, то и деньги тоже вряд ли выбьет. Выиграть досрочные выборы у коалиции шансов почти нет, если, конечно, Москва не даст обещанных полмиллиарда сейчас, и не пообещает дать ещё больше весной под выборы. С одной стороны, судьба коалиции "Мечты и демократии" в руках казначейства и политтехнологов Кремля, с другой – в руках народа Грузии и циклов демократии. Цикл показывает, что за шесть лет коалиция "Мечты и демократии" подошла к тому этапу, когда власть надо передавать. Подошла с плохим результатом. Чудес не сотворила, территории не вернула, со страной-агрессором подозрительно сблизилась и без реальной благодарности от той, – русотуристов таковой грузины не считают. В экономике застой. Вдобавок наделала мелких ошибок, которые обычно успевает наделать любая власть. Ощущения праздника перемен от коалиции "Мечты и демократии" у грузин нет, а хочется. От полного падения в удушающие объятия Москвы её удержали общественное мнение, революция в Украине, российско-украинская война, формирование глобальной коалиции против Кремля и связи экономики Грузии с рынками Запада. В такой ситуации даже агенты ФСБ должны выглядеть патриотами Грузии. К тому же, не все в коалиции "Мечты и демократии", как и в её украинском аналоге, коллаборанты и агенты Кремля, есть и другие категории.

Теперь коалиция "Мечты и демократии" стоит перед выбором: начинать сдавать власть шаг за шагом, как это полагается в демократиях, или упереться рогом и сыграть что-то в стиле Мадуро. Москва тоже стоит перед выбором: инвестировать в такую дорогостоящую и ненадёжную операцию как досрочные выборы в Грузии с высоким риском прогореть, или за меньшие деньги помочь "Мечте и демократии" узурпировать власть. Москве надо принять решение в ситуации, когда она тратится на выборы в Армении и в Украине, на войны в Сирии и в Украине, даёт деньги французским авторитаристам – "правой" Ле Пен и "левому" Молешону, а тут их ещё просит и Саркози. Имперские амбиции когда-нибудь таки разорят РФ, но виноват всё равно будет Запад – зачем провоцировал: ходил в мини-юбке и без гранаты.

Наиболее вероятно, что Кремль уже принял гибридное решение: всех денег "Мечте" на списание долгов не дать, протесты спровоцировать, найти в них "украинский след", взять ими "Мечту" на "крючок", столкнуть Грузию с Украиной, и при этом играть сложные комбинации на столкновениях между ещё более пророссийской компанией партий вокруг Нино Бурджанадзе с правящей коалиции и оппозицией. Что из этого в итоге получится в Грузии в Кремле и сами не знают. Но Кремль вполне устраивают три результата: создание недоверия между Грузией и Украиной, дестабилизация ещё одной страны, стремящейся в НАТО и надежда, что в такой ситуации грузинская армия войти в Цхинвали не сможет. Ещё можно найти "грузинский след" в протестах в Ингушетии, которые собрались идти на второй круг после того, как 6 декабря Конституционный суд РФ одобрил передачу её территории Кадырову. Однако, новая революционная волна в Грузии может запутать и без неё очень путанные планы Кремля на Кавказе. Революция и досрочные выборы 9 декабря в Армении это уже сделали.