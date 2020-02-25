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25 февраля • обновлено в 22:28
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Россия в списке: США ввели новые санкции из-за Ирана

1.3т
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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из России, Китая, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана.

Об этом стало известно из заявления Государственного департамента США, пишет Интерфакс. При этом в документе не указано, кто именно попал в санкционный список.

США ввели новые санкции

США ввели новые санкции

eurointegration.com.ua

"Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии", – отмечается в нем.

Как писал OBOZREVATEL ранее, трое влиятельных сенаторов от Демократической партии обратились к Госдепу США с требованием ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
США
Тег
санкции
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