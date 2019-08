Россия украла оружие? США обнародовали громкое разоблачение ядерного ЧП под Архангельском

Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, которые она украла у США.

Такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью "Голосу Америки". Эти догадки, пояснил он, подтвердил взрыв под Северодвинском.

В частности, уверен Болтон, Россия пытается добиться технологического прогресса в своих возможностях по созданию средств доставки ядерного оружия.

"Что-то пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя экономика России примерна равна экономике Нидерландов, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующие носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", — заявил Болтон.

Он добавил, что вероятность того, что другие страны также получат эти технологии, является вызовом для США и их союзников.

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN