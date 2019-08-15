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Россия украла оружие? США обнародовали громкое разоблачение ядерного ЧП под Архангельском

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Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, которые она украла у США.

Такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью "Голосу Америки". Эти догадки, пояснил он, подтвердил взрыв под Северодвинском.

В частности, уверен Болтон, Россия пытается добиться технологического прогресса в своих возможностях по созданию средств доставки ядерного оружия.

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Взрыв под Архангельском

Взрыв под Архангельском

ТАСС

"Что-то пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя экономика России примерна равна экономике Нидерландов, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующие носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", — заявил Болтон.

Он добавил, что вероятность того, что другие страны также получат эти технологии, является вызовом для США и их союзников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что им удалось узнать детали секретных испытаний на полигоне под Архангельском в России, где взорвалась жидкая установка.

Позже в Белом доме уточнили, что взрыв на полигоне под Архангельском может быть связан с попыткой запуска Россией гиперзвуковых крылатых ракет.

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Темы
Взрыв на полигоне под Архангельском Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Да,да,да бедные американцы,голову у ещё не украли?
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Mega Death
Mega Death
Ждём ответное ЧП на каком нибудь американском военном предприятии. Уверен до конца года у них обязательно где-то, что-то грохнет!))
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Пендосы денег в вооружение вбухивают немеренно , а эффективности - минимум . Россия по средствам доставки и технологиям на шаг впереди
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Похихикать Чисто, ты чиста клоун.
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