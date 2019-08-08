Россия собралась "спасать" Киргизию: появилось тревожное заявление

Киргизия, где 7 августа спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания, может рассчитывать на помощь России.

Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook. Он в традиционном для Москвы стиле предупредил страну об опасности экстремизма.

Штурм дома экс-главы Киргизии DW

"Со своей стороны, мы можем только пожелать, чтобы ситуацией не воспользовались в своих деструктивных целях разно рода экстремистские силы. Я имею ввиду, прежде всего, так называемые спящие ячейки радикальных исламистов, тесно связанные с "Исламским государством". Надеюсь, что власти Киргизии ясно понимают опасность, которую они несут для общества, и не дадут им поднять голову. Киргизия всегда может рассчитывать в этом отношении на помощь России", — написал Клинцевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети штурм дома Атамбаева связали с недавним высказыванием президента России Владимира Путина о судьбе Киргизии.

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