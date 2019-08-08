Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Россия собралась "спасать" Киргизию: появилось тревожное заявление

1.6т Читать материал на украинском

Киргизия, где 7 августа спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания, может рассчитывать на помощь России.

Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook. Он в традиционном для Москвы стиле предупредил страну об опасности экстремизма.

Новости
Камнем пробили голову: в Киргизии после штурма милицейский начальник впал в кому

Штурм дома экс-главы Киргизии

Штурм дома экс-главы Киргизии

DW

"Со своей стороны, мы можем только пожелать, чтобы ситуацией не воспользовались в своих деструктивных целях разно рода экстремистские силы. Я имею ввиду, прежде всего, так называемые спящие ячейки радикальных исламистов, тесно связанные с "Исламским государством". Надеюсь, что власти Киргизии ясно понимают опасность, которую они несут для общества, и не дадут им поднять голову. Киргизия всегда может рассчитывать в этом отношении на помощь России", — написал Клинцевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети штурм дома Атамбаева связали с недавним высказыванием президента России Владимира Путина о судьбе Киргизии.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
3
Смешно
0
Интересно
3
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...