Россия собралась печатать на 3D принтере чудо-танки: чем пугает агрессор

Россия анонсировала, что собирается печатать на 3D принтере новейший танк Т-90МС.

Как сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ), Т-90МС – экспортная версия. Его уже показывали на февральской оборонной выставке IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов, в которых нет четко выраженной линии соприкосновения противоборствующих сторон и в условиях массового применения различных противотанковых средств", – утверждает генеральный директор ОАО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УВЗ) главный конструктор Андрей Терликов.

Т-90МС MilitaryArms.ru

Т-90МС оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, которая обеспечивает высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств.

"Танк оснащен мощным турбодизелем, обеспечивающим отличные скоростные характеристики и маневренность. Параметры работы двигателя и трансмиссии контролирует компьютеризированный комплекс водителя", – пугают россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России спустили на воду первую подлодку "Белгород" – носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", которые окрестили оружием "Судного дня".

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