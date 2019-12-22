Россия сделала первый шаг к поглощению Беларуси: подписан документ

Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве.

Как сообщает российский Минкомсвязь, сейчас ожидается подписание со стороны Беларуси. Плата за входящие вызовы в роуминге в Белорусии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

В то же время, министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальных договорённостей об углублении интеграции между Россией и Беларусью не достигнуто.

Лукашенко и Путин

В частности, их блокируют три группы вопросов – о налогах, нефти и газе. Однако на переговорах президентам удалось достигнуть прогресса и согласовать вопросы в сферах сельского хозяйства, таможни, связи и других. Всего, по словам Орешкина, необходимо согласовать 31 "дорожную карту".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина

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