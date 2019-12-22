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22 декабря • обновлено в 17:14
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Россия сделала первый шаг к поглощению Беларуси: подписан документ

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Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве.

Как сообщает российский Минкомсвязь, сейчас ожидается подписание со стороны Беларуси. Плата за входящие вызовы в роуминге в Белорусии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

В то же время, министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальных договорённостей об углублении интеграции между Россией и Беларусью не достигнуто.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

Новости
Осталось три вопроса: в России рассказали, почему до сих пор не поглотили Беларусь

В частности, их блокируют три группы вопросов – о налогах, нефти и газе. Однако на переговорах президентам удалось достигнуть прогресса и согласовать вопросы в сферах сельского хозяйства, таможни, связи и других. Всего, по словам Орешкина, необходимо согласовать 31 "дорожную карту".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Россия
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В Украине проскакивала инфа, что в ЕС будет обращение об отмене платы за роуминг. Так что, следуя логики автора ЕС готовился бы поглотить Украину?
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