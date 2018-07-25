Как работают информационные войска РФ.

Один из способов - это обострение разногласий. Игра на полярных позициях.

В демократии разные точки зрения на проблему - это всегда хорошо. Конкуренция мнений позволяет посмотреть на проблему под разным углом, вызвать обсуждение в обществе, привести к трансформации.

Это очень эффективный механизм развития, но очень малоэффективный метод для ведения войны. Как ни странно, на войне, иногда, единое неправильное решение может быть лучше и спасительней чем плюрализм мнений. Разногласия на войне, неверие друг другу ведет к смерти чаще, чем подчинение приказу.

Именно поэтому военным даются в руки статуты и протоколы поведения в тех или иных ситуациях, чтобы были правильные решения на все случаи в войне. В цивилизованных богатых странах эти протоколы пересматривают регулярно, подстраиваясь под современные реалии - это сложная процедура с задействованием специалистов, комиссий, ученых, юристов, дипломатов и политиков.

И вот сейчас весь мир находится в таком тяжелом положении, потому что по факту у нас идет война, чьи очертании размыты, гибридны, носят в себе составляющие разных видов конфликтов, а некоторые нюансы этой войны юридически даже еще не определены.

В новой войне огромнейшую роль, большую даже чем во время второй мировой войны, играет информационная агрессия и информационно-психологические операции.

Для этого в РФ создан отдельный вид войск.

У нас и в мире такие подразделения обычно не являются отдельными видами войск, а вхожи в разные ведомства и другие структуры.

Россия же поставила инфовойну на поток.

И вот как они часто пытаются превратить демократический метод разных мнений в способ обострения ситуации в обществе и новый метод ведения войны.

Они находят проблемную точку, конфликт, где задействованы разные группы общества. Часто берется реальная проблематика, которой помогают развиться до уровня национального конфликта.

Например, возьмем неудачное высказывание генерала Наева о добровольцах.

Наев уже разъяснил свои слова, предложил решение, встретился с Дмитрием Ярошем, вообщем, попытался достойно выйти из ситуации.

Но не тут то было.

Информационные войска РФ нашли конфликтную точку поляризации в обществе - трения между властью и добровольцами.

Запускаются толпы ботов, пишутся негативные комментарии, задача которых - накалить ситуацию со стороны общества.

Теперь снимается постановочное видео, где якобы сотрудники СБУ штурмуют базу Правого Сектора. Видео публиковалось исключительно на российских ресурсах и в социальных сетях.

Попытка влияния оказалась неудачной, потому что между добровольцами и ВСУ нет серьезных разногласий, кроме некоторых неудачных высказываний ряда одиозных личностей.

Но факт на лицо. Из этой темы пытались раздуть серьезную проблематику, вслепую используя разных спикеров из двух лагерей.

Некий результат достигнут, у мерзавцев получилось, и даже вскрылись консервы, работающие под видом патриотических сил. Но, по факту, операция провалилась в глобальном плане.

И все из-за этого видео. Поэтому его даже удалили из одного российского сайта, заменив другой статьей про Сирию, не понимая, что сама ссылка осталась - наследили. Не помогла даже замена фотки.

В общем. РФ провела очень удачную поначалу операцию, но поспешили, не дали блюду дозреть и слишком рано сделали видео-вброс, когда еще конфликт не успел перейти в физическое противостояние.

И это только начало. РФ выделяет огромнейший ресурс на нашу дестабилизацию, выстроена сложнейшая агентурная сеть.

И это только одна из многих попыток. Другие могут быть удачнее - это зависит от всех нас.