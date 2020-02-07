Россия призвала Венгрию "встать на защиту" нацменьшинств в Украине

Посол РФ в Венгрии Владимир Сергеев заявил, что в этой стране обеспокоены притеснением их национальных меньшинств в Украине со стороны властей.

И анонсировал совместные планы Москвы и Будапешта по "борьбе" с такой политикой. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

"Будапешт уделяет первостепенное внимание дискриминационной практике украинских властей в отношении проживающего на территории Закарпатья венгерского нацменьшинства", – отметил посол.

Владимир Сергеев призвал бороться с "украинизаторским" курсом Киева

Он напомнил, что в 2017 году Верховная рада Украины приняла закон об образовании, который определил украинский язык в качестве государственного для обучения. И в ответ на это, подчеркнул посол, Венгрия решила реализовать в отношении Киева подобный "комплекс мер дипломатического воздействия".

"Мы со своей стороны в полной мере разделяем озабоченность венгерских властей таким "украинизаторским" курсом Киева, поскольку это в еще большей степени затрагивает многочисленное русскоязычное население на Украине", – пригрозил Сергеев.

По его словам, российские дипломаты призывают Венгрию и другие страны, "нацменьшинства которых затронуты этим законом", к совместным действиям. Однако, с сожалением признался посол, адекватного отклика их призывы так и не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ сообщили, что парламент Венгрии обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

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