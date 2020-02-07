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8 февраля • обновлено в 07:26
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Россия призвала Венгрию "встать на защиту" нацменьшинств в Украине

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Посол РФ в Венгрии Владимир Сергеев заявил, что в этой стране обеспокоены притеснением их национальных меньшинств в Украине со стороны властей.

И анонсировал совместные планы Москвы и Будапешта по "борьбе" с такой политикой. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

"Будапешт уделяет первостепенное внимание дискриминационной практике украинских властей в отношении проживающего на территории Закарпатья венгерского нацменьшинства", – отметил посол.

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Владимир Сергеев призвал бороться с "украинизаторским" курсом Киева

Владимир Сергеев призвал бороться с "украинизаторским" курсом Киева

Он напомнил, что в 2017 году Верховная рада Украины приняла закон об образовании, который определил украинский язык в качестве государственного для обучения. И в ответ на это, подчеркнул посол, Венгрия решила реализовать в отношении Киева подобный "комплекс мер дипломатического воздействия".

"Мы со своей стороны в полной мере разделяем озабоченность венгерских властей таким "украинизаторским" курсом Киева, поскольку это в еще большей степени затрагивает многочисленное русскоязычное население на Украине", – пригрозил Сергеев.

По его словам, российские дипломаты призывают Венгрию и другие страны, "нацменьшинства которых затронуты этим законом", к совместным действиям. Однако, с сожалением признался посол, адекватного отклика их призывы так и не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ сообщили, что парламент Венгрии обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

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Автор
Дина Баронова
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
русский язык украинский язык венгры Закарпатья
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Орда себе бобиков из венгров сделала и теперь после подарка улусу орды москве в виде языка Руси мовнючье стадо как животных гоняет. Хаму хамово
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hunt andres
hunt andres
Ильчук Андрей, ты запутался, ха хел. Мовнюки - это вы, животные, которые размовляетесь мовой.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Предлагаю Москве озаботиться, мордвой,удмуртами,башкирами и прочими народностями,которые проживая в своих республиках не знают своего языка и не обучены даже азбуке.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кристина Стефанова, а язык ханов кипчатский почему не преподают? Вы ж стадо ханских холуев, даже сейчас при альфа-козле из кремля. За хозяйской камчой соскучились?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
zhukov vanya, в Мордовии, Удмуртии и Башкирии национальные языки имеют статус государственных и преподаются в школах.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мы не против пусть эти меньшинства собирают чемоданы и едут в свою угорщину мы их не держим!!!нам эти цигане и даром не нужны,а у нас все по закону и демократии давайте проведем референдум и 70%скадет что обязаны учить сову а раз большинство за то это чистейшая демократия и пусть москали визжат сколько хотят!!!руцкий это не национальность а украинец национальность!!!или в США или угорщине мне дадут гражданство если я не знаю родного языка этой страны??нет не дадут ну так пусть идут лесом)))))))
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canger ralph
canger ralph
Кристина Стефанова, "вставят вам xyй в жoпу" - ты всё о своём любимом способе думаешь, аналитичка?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Артеллерист Моня, вы идиот. Национальность определяется идеей, а не языком общения. Потому и нет сейчас советского народа, а американский есть
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