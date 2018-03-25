Россия построит мост в КНДР: стали известны подробности

Россия намерена построить автомобильный мост между территорией Дальнего Востока и Северной Кореи.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, новое сообщение позволит перевозить грузы напрямую.

Сейчас автомобили из КНДР могут проехать в Россию только через территорию Китая.

"Между Северной Кореей и Китаем есть 23 автомобильных пропускных пункта, а с Россией ни одного. Сейчас при импорте товаров из Дальнего Востока они проходят не через российскую границу, а через Китай. Это значительно удлиняет дорогу", — отмечает вице-премьер КНДР Ро Ту Чоль.

По данным WP, представители России и Северной Кореи обсудили перспективу строительства нового моста.

При этом американская газета подчеркивает, что это противоречит санкционному режиму ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении крупнейших санкций против Северной Кореи. В список попали 56 судов, судоходных и торговых компаний. В Белом доме считают, что доходы от торговли КНДР направляет на ядерное вооружение.

Как сообщал "Обозреватель", ранее вскрылся тайный канал между США и КНДР.