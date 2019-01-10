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Россия пошла на подлость из-за Курил: что произошло

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В Госдуму РФ внесли законопроект, налагающий вето на подготовку любых правовых актов по передаче Курил Японии.

Документом закрепляется, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России в составе Сахалинской области.

Проект закона "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии" подготовлен членом фракции ЛДПР Сергеем Ивановым и размещен в базе данных нижней палаты 10 января.

"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", — заявлено в законопроекте.

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Согласно документу, "Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года".

Курильские острова

Курильские острова

Википедия

В законопроекте закреплено, что Курильские острова "являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области".

В пояснительной записке отмечается, что данная законодательная инициатива подготовлена в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону "Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий".

Поправкой зафиксирована принадлежность четырех Курильских островов Японии и поставлена задача "прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий как территорий, принадлежащих Японии".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Место
Россия
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Цапьё забавное, верит что какая-то куйня поможет сохранить Курилы, длбйбы, вы по Забайкалью придумайте че-нибудь, посмешите китайцев, а потом и по Зауралью закон примите, китайцы уссутца от хохота.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
UaDonetsk Umka, ваша куйня не смогла сохранить страну, посмешите поляков, венгров и чехов. Вот где усатца.
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Круглов Александр
Круглов Александр
бессрочный и бесспорный суверенитет России над всеми островами Большой и Малой Курильской гряды установлен решением Ялтинской Конференции союзных держав СССР, США и Великобритании от 11 февраля 1945 года, признать которое Япония обязалась согласно положениям п. "а" ст. 8 Сан-Францисского мирного договора 1951 года и ст. 107 Устава ООН. Согласно п. "с" ст. 2 Сан-Францисского мирного договора 1951 года, согласно которым Японская сторона навсегда отказалась от любых правопритязаний на все острова Курильской гряды. Так что вопрос закрыт.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Действительно, до чего же подлые люди, эти клятые москали! Не хотят добровольно отдавать свои острова! А всё потому, что у них нет в правительстве нашего Турчиты.. В общем, рабы они все.. ))
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Файбер Моня, вот Ющенко помню отсудил в суде шельф черноморский в пользу Румынии, где они теперь успешно нефть и газ добывает. Причем оправдывались ничего, зато у нас нет ни с кем территориальных недоразумений и путь нам в НАТО открыт. Ни шельфа с нефтью ни НАТО, да и румыны, возбудились и теперь раздают паспорта жителям одесской и черновицкой областей.
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