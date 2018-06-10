Россия победила Европу – дипломат

Характер встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона доказали, что Россия победила Европу.

"Стратегия переговоров Путина с Меркель и Макроном была достаточно продуманной, что Путин делает после очередных перевыборов, Путин отказывается ехать в Аахен на нормандский формат рассчитывая на то, что Меркель и Макрон сами приедут к Путину, что собственно и получилось", - пояснил в комментарии OBOZREVATEL конфликтолог-международник, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица

Таким дипломатическим трюком, по словам международника, Путин поставил подчиненность Меркель и Макрона.

"Путин фактически изложил им свои условия построения нового мирового порядка и архитектуры безопасности в Европе на условиях России. По Украине - никакой миротворческой операции не может быть, Украина должна стать "конфедеративным" государством. Если миротворческая операция и будет, то только для охраны ОБСЕ на линии разграничения", - говорит Перепелица.

Российский президент поставил лидерам европейских стран ультиматум, на который они ничего не смогли ответить, считает эксперт.

"Тем более, что Украина рассматривалась в контексте Сирии. В Сирии Путин имеет стратегическое преимущество, и собственно он диктует условия ситуации в Сирии. Таким образом он также поставил перед фактом: "Давайте, я готов идти на компромисс с вами, скажем по Сирии, но вы отдаете мне Украину, а Крым вообще не обсуждается", - сказал Перепелица.

Именно эти месседжи президент РФ четко обозначил Меркель и Макрону, которые сейчас должны их обдумать, говорит он.

"Таким образом, мы видим, что соотношение сил сейчас изменилось в пользу России. Путин заставил европейцев занимать пассивную позицию. Более того, он активизировал своих потенциальных союзников, как Австрию, где достаточно мощные пророссийские настроения, я думаю, что к этому подключится Италия и другие пророссийские анклавы, как Венгрия", - пояснил международник.

И подчеркнул: "Следовательно, наметился четкий раскол Европы на тех, кто еще пытается удерживать европейские ценности, и на тех, кто занимает пророссийские взгляды в надежде извлечь из этого дивиденды".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин может встретиться с главой США Дональдом Трампом во время визита в столицу Австрии в июле.