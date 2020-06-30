Россия платила талибам за убийства американских военных: в США озвучили новые доказательства

Американские официальные лица получили перехват электронных данных, подтверждающих крупные финансовые переводы с банковского счета, контролируемого российским ГРУ, на счет, связанный с талибами.

Как написала The New York Times, это подтвердило, что Россия тайно предлагала награды за убийства американских военных в Афганистане. Информацию изданию сообщили чиновники, связанные с разведкой.

Хотя Соединенные Штаты ранее обвиняли Россию в оказании общей поддержки талибам, аналитики из других источников пришли к выводу, что переводы, скорее всего, были частью программы вознаграждения, которую задержанные описывали во время допросов. По словам чиновников, следователи также опознали по имени многочисленных афганцев, связанных с предполагаемой российской операцией.

Перехваты подтвердили результаты, полученные в ходе допросов, помогая уменьшить разногласия между аналитиками разведки по поводу надежности информации, полученной от задержанных.

Афганские официальные лица на этой неделе описали последовательность событий, которые связаны с отчетом разведки. Они сказали, что несколько бизнесменов, которые переводят деньги через неофициальную систему "хавала", были арестованы в Афганистане в течение последних шести месяцев и подозреваются в том, что были частью группы посредников, которые действовали между российским ГРУ и талибами. Бизнесмены были арестованы во время массовых рейдов на севере Афганистана, а также в Кабуле.

Полмиллиона долларов изъяли из дома одного из мужчин, добавил провинциальный чиновник. Обнаружение необычно большого количества наличных денег в ходе рейда было одной из первых частей головоломки, которую разгадали впоследствии аналитики.

Три американских чиновника, которые описали и подтвердили подробности отчета разведки, рассказали это на условиях анонимности из-за растущей суматохи, вызванной неспособностью администрации Трампа санкционировать ответ на предполагаемое российское посягательство на американские войска.

Издание подчеркнуло, что представители Белого дома, Совета национальной безопасности и офиса директора национальной разведки Джона Рэтклиффа от комментариев отказались. В понедельник они назвали недавние сообщения об Афганистане необоснованными.

Также в понедельник администрация пригласила нескольких республиканцев в Белый дом для обсуждения разведданных. Брифинг проводился в основном тремя должностными лицами администрации Трампа: Рэтклиффом, Марком Медоусом, руководителем аппарата Белого дома и советником президента по национальной безопасности О'Брайеном. До недавнего времени и Медоус, и Рэтклифф были конгрессменами-республиканцами, известными своими откровенными симпатиями к Трампу.

По словам двух человек, причастных к совещанию, оно было посвящено разведывательной информации, подтверждающей финансирование Россией скрытой операции по вознаграждению талибов, и другой информации, которая не подтверждала предыдущую. В частности, обсуждались отчеты опрошенных задержанных и разногласия предыдущих аналитиков по этому поводу.

Оба они сказали, что цель брифинга, похоже, заключалась в том, что сведения о подозреваемом российском заговоре были не слишком четкими.

Демократы и республиканцы Сената также были отдельно проинформированы в Белом доме во вторник утром. Демократы заявили, что проблема явно не является, как предположил Трамп, "обманом".

Опираясь на разведданные, которые они увидели, законодатели заявили, что глубоко обеспокоены тем, что Трамп якобы не знал о российской операции.

"Я нахожу необъяснимым в свете этих очень публичных заявлений то, что президент не предстал перед страной и не заверил американский народ, что он доберется до сути вопроса о том, выплачивала ли Россия награды за смерти американских военных", – сказал представитель Адам Б. Шифф, демократ из Калифорнии и председатель разведывательного комитета палаты представителей.

В среду Рэтклифф должен отправиться на Капитолийский холм, чтобы лично встретиться с членами сенатского комитета по разведке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ходе допросов захваченных афганских боевиков американская разведка высянила, что российская военная разведка тайно предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждения за убийства военных международной коалиции в Афганистане, включая США.