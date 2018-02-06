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Россия перекинула "Искандеры" под Калининград: какие страны попали под угрозу

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Размещение российских оперативно-тактических комплексов "Искандер" под Калининградом поставило под угрозу ряд европейских стран.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет Delfi.

"Как раз сейчас, в полдень, в Калининграде дислоцируются ракеты "Искандер" для пребывания на постоянной основе. Это означает угрозу не только для Литвы, но и для половины государств Европы", - отметила литовский лидер.

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что РФ разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области.

"Разместили мы, и что теперь?" - прокомментировал он, пишет Interfax.ru.

Напомним, "Искандеры" могут нести ядерный заряд. Этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 500 км.

Таким образом, целями могут стать европейские столицы Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс, Минск и Варшава.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российские "Искандеры" заметили у границы с Украиной.

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Темы
Российская военная угрозаХолодная война между Западом и Россией
Персона
Даля Грибаускайте
Место
Литва
Объекты
Европейский СоюзГосударственная Дума России
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