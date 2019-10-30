Россия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков": раскрыт план Путина

На фоне разведения войск в Золотом Россия перебросила на Донбасс бойцов из подразделения специального назначения и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

Об этом в среду, 30 октября, в Вене в ходе заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил постоянный представитель Украины Игорь Лосовский, передает "Укринформ".

"Через неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований", – сказал он.

Россия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков" Укринформ

По данным Лосовского, Россия "прикрылась" комплексной проверкой соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, которая была начата 21 октября.

"Особое внимание при проверке уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ", – поделился он.

Лосовский также заявил, что оккупанты продолжают удерживать танки и самоходную артиллерию у линии соприкосновения, маскируя ее от наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине.

"Командование российских оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях в качестве учебного полигона для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе по маскировке и скрытого перемещения бронетехники", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября украинская сторона начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе. Террористы "ЛНР" объявили об аналогичных мерах. Отвод войск должен завершиться в течение трех суток.

30 октября главари "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о начале "учений", к которым привлекут "силовые ведомства".

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