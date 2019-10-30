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30 октября • обновлено в 22:29
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Россия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков": раскрыт план Путина

5.3т Читать материал на украинском

На фоне разведения войск в Золотом Россия перебросила на Донбасс бойцов из подразделения специального назначения и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

Об этом в среду, 30 октября, в Вене в ходе заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил постоянный представитель Украины Игорь Лосовский, передает "Укринформ".

"Через неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований", – сказал он.

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Россия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"

Россия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"

Укринформ

По данным Лосовского, Россия "прикрылась" комплексной проверкой соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, которая была начата 21 октября.

"Особое внимание при проверке уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ", – поделился он.

Лосовский также заявил, что оккупанты продолжают удерживать танки и самоходную артиллерию у линии соприкосновения, маскируя ее от наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине.

"Командование российских оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях в качестве учебного полигона для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе по маскировке и скрытого перемещения бронетехники", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 октября украинская сторона начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе. Террористы "ЛНР" объявили об аналогичных мерах. Отвод войск должен завершиться в течение трех суток.

  • 30 октября главари "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о начале "учений", к которым привлекут "силовые ведомства".

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ОБСЕ Донбасс
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Мир Миру
Мир Миру
Поки Зеленський фантазує про реінтеграцію і відбудову лугандонії за рахунок українців, "козаки" магазин військової техніки там відкрили із навчальними послугами для ново-недо-"русскіх". У представників ОБСЄ "дах" не з"їхав?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Да ну нах. Какие казаки, там же злые буряты.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В местах массового скопления недобитков из Изваринского, Иловайского и Дебальцевского котлов,как например Золотое, грех не провести спецоперацию по их устранению одним разом.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Лазарев Ярослав, И не говори. Давно пора кaцaпское деpьмо в гpобах в кaцaпстан отправить
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