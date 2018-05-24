Напрасно вы осуждаете газпромовские мегатрубопроводы. Про "мультипликативный эффект" забыли? Наплевать, что затея никому не нужна - зато сколько народу в этом участвует!

Решило руководство страны, что трубы большого диаметра надо не у немцев-японцев покупать, а у себя в России делать. Патриотизьм и импортозамещение. Деньжищ из бюджета залили в это дело немеряно, оборудование купили, освоили процесс. Вот только за границей этот товар не берут: у самих завались, и лучшего качества. Значит, надо в российскую землю закапывать. У Газпрома и без того пропускная способность уже действующих трубопроводов вдвое больше, чем Европе когда-либо понадобится. Но раз надо, значит надо. Трубники и строители без контрактов не останутся.

И появляются проекты... Трассу Сахалин-Хабаровск-Владивосток проложили, хотя с одного конца газа нет, с другого - спроса на него. СевПоток, ЮжПоток, ТурПоток, Сила Сибири... Новый маршрут с Ямала до Балтики вместо старого, исправно действующего, на 44 млрд долларов. Все при деле, эффект-то мультипликативный.

В Южный поток залили на своей территории 17 млрд баксов, не имея договоренности с получателями газа в Европе и с европейским и регуляторами. Теперь там новый бюджет осваивают - уже уложенные трубы выкапывают для утилизации. Вторую нитку Турецкого потока тянут через море, не имея ни малейшего представления, потребуется ли она европейцам и дадут ли на нее согласие. Главное - бюджет освоить. Мультипликативный эффект.

Если уж за границей столько газа не нужно, сколько мы можем им "потоков" построить, так надо занять публику более мощным проектом, как я думаю. Построить кольцевой газопровод на много тыщ км через всю страну и гонять по нему газ по кругу через тундру и тайгу. Это ведь сколько труб понадобится, сколько компрессоров, сколько стройбригад! Страна оживёт, расправит плечи и крылья, покажет миру свое величие.

Ну, а что к рукам дружков-подрядчиков прилипнет, то оправдано высокими политическими интересами. И мультипликативным эффектом. В интересах народа.