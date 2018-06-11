"Россия обречена": в США анонсировали признание Путина в катастрофе МН-17

Судебный процесс относительно сбитого над Донбассом малайзийского Boeing 777 будет идти долгие годы, однако в итоге России придется взять ответственность за катастрофу.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил американский политолог Питер Залмаев. По его словам, РФ обречена пройти путь Ливии.

"Конечно, судебный процесс будет идти долгие годы. В результате России придется пройти тот самый путь, который прошел лидер Ливии Муаммар Каддафи, когда ему пришлось взять ответственность за сбитый на Шотландией Boeing (в 88-м году из-за бомбы, заложенной в багажном отсеке, над Шотландией взорвался Boeing, следовавший из Франкфурта-на-Майне в Детройт. Следствие установило, что в трагедии виновны двое ливийцев. Тогдашний президент Ливии Муамар Каддафи признал этот факт только через 11 лет, в 99-м году. – Ред). Уверен, что это же будет и с российской стороной", - отметил Залмаев.

Он подчеркнул, что у России уже нет аргументов в свою защиту.

"Одни только слова – настамнебыло. Но они уже давно не воспринимаются серьезно большинством здравомыслящих наблюдателей", - подытожил Залмаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, две страны официально обвинили Россию в катастрофе МН-17.