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Россия обнаглела: в небе над Северным морем произошел тревожный инцидент с самолетами

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На северо-западе Нидерландов бельгийские самолеты-истребители F-16 перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 во время перелета над Северным морем.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Это произошло утром, 15 января. Согласно заявлению бельгийских воздушных сил в Twitter, благодаря сверхзвуковому полету F-16 смогли выполнить свою миссию, гарантирую безопасность в воздушном пространстве НАТО.

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Отмечается, что Королевские воздушные силы также подняли в воздух два своих самолета-истребителя Typhoon с авиабазы Шотландии. Бомбардировщики РФ приближались к воздушному пространству Великобритании.

Как сообщал "Обозреватель", 14 декабря два истребителя F-22 ВВС США перехватили российские штурмовики Су-25 в воздушном пространстве Сирии. В Минобороны РФ заявили, что это были учебно-тренировочные самолеты.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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