Россия обнаглела: в небе над Северным морем произошел тревожный инцидент с самолетами

На северо-западе Нидерландов бельгийские самолеты-истребители F-16 перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 во время перелета над Северным морем.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Это произошло утром, 15 января. Согласно заявлению бельгийских воздушных сил в Twitter, благодаря сверхзвуковому полету F-16 смогли выполнить свою миссию, гарантирую безопасность в воздушном пространстве НАТО.

Vandaag hebben 2 #F16 @BeAirForce met succes twee Russische TU-160 Blackjack-bommenwerpers in de NL verantwoordelijkheidzone @NATO-luchtruim boven de Noordzee onderschept. Dankzij supersonische vlucht konden de Belgische #F16 hun missie volbrengen, en zo uw #Security garanderen. pic.twitter.com/cS2pOfuUV7 — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 15 січня 2018 р.

Отмечается, что Королевские воздушные силы также подняли в воздух два своих самолета-истребителя Typhoon с авиабазы Шотландии. Бомбардировщики РФ приближались к воздушному пространству Великобритании.

Как сообщал "Обозреватель", 14 декабря два истребителя F-22 ВВС США перехватили российские штурмовики Су-25 в воздушном пространстве Сирии. В Минобороны РФ заявили, что это были учебно-тренировочные самолеты.