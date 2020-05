Россия обиделась на США из-за вето в ООН

США наложили вето на проект заявления Совета безопасности ООН, предложенный Россией, чем возмутили Москву. В нем шла речь о призыве СМИ уважать суверенитет Венесуэлы.

Кроме того, в тексте говорилось, что члены Совбеза выступают против применения силы, согласно Уставу ООН. После блокировки США возмущениями по этому поводу поделился на своей странице в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Никаких обвинений, только поддержка основных общих вещей (содержались в проекте. – Ред.). Он был "убит" постоянным представительством США при ООН в течение девяти минут после начала процедуры молчания", – возмутился российский дипломат.

Напомним, ранее власти Венесуэлы заявили, что предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков и двух американских граждан, целью которого якобы было убийство президента страны Николаса Мадуро. Однако в США и Колумбии заявили, что не причастны к этим событиям.

This is the draft proposed by Russia to be adopted after UNSC VTC today. No accusations, only support of basic common things. It was killed by the ⁦@USUN⁩ within 9 min from the start of silence procedure. Any questions on how “constructive” US position on #Venezuela is? pic.twitter.com/NYaueSjvXn