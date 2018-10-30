Россия нарушает договор: США может ввести ''ядерные санкции''

Президент США Дональд Трамп дал поручение ряду ведомств подготовить доклад по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для Конгресса США.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, глава государства делегировал полномочия представить доклад государственному секретарю во взаимодействии с главой Минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки.

Отмечается, что это необходимо в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год.

В данном разделе говорится о нарушении договора Россией, предусмотрена также возможность дополнительных санкций за это.

Напомним: 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

Позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией, а Трамп пригрозил, что США будут наращивать ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай.