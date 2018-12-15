В СНБО заговорили о Третьей мировой: Россию уличили в подготовке к войне

В России нет возможности начать войну со всем миром, о которой предупреждает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Хотя к военным противостояниям РФ готовится.

"Только самоубийца может идти сегодня через Украину в Беларусь и Польшу, это даже не обсуждается. То, что Россия проводит определенные мероприятия по подготовке к войне - это не является большим секретом, и наращивание военной группировки на границе с Украиной, и не только с Украиной, свидетельствует именно о попытке России создать такие условия, когда она будет пытаться решить вопрос именно военными способами", - сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт и блоггер Lemberg 1966.

По его мнению, учитывая динамику усиления группировок на границе, такой сценарий остается вероятным.

Российская армия

"Но надо понимать, что для лицевых мировой войны России нужны ресурсы, которые позволили бы ей противостоять экономическому потенциалу стран-членов НАТО, США и даже Китая. Она себе этого позволить на сегодняшний день не может, что является следствием санкций, которые были введены против РФ, и еще будут вводиться", - сказал блогер.

Поэтому, как говорит военный эксперт, отвергать и успокаивать себя, что такой вариант невозможен, нельзя, учитывая неадекватность российского руководства. Однако говорить, что это безусловно произойдет, тоже нельзя.

"Что касается проведения наступления на Польшу и Беларусь через Украину, то если смотреть с военной точки зрения, то это большое расстояние. Ближайший путь в Польшу идет через Беларусь, захватывать ее не надо, потому что Беларусь является частью Союзного государства с Россией, и все военный потенциал Беларуси уже завязан на сотрудничестве с РФ", - говорит Lemberg 1966.

О планах по захвату Прибалтики свидетельствуют проведения военных учений "Запад-2017", в которых принимали участие военные России и Беларуси, говорит блогер.

"Такие планы отрабатываются, и это так же не является секретом. Россия уже изучила определенные уроки, сделала выводы, и в большинстве внедряет определенные меры, чтобы сделать эти действия более реальными, если можно так сказать", - объясняет он.

Lemberg 1966 также не видит предпосылок для наступления на Украину со стороны России. По его словам, сосредоточение 80 тыс. личного состава ВС РФ - это безусловно угрожающе, но это довольно малое количество для полноценного наступления.

"ВСУ насчитывает 225 тыс. человек, сюда добавляется еще Нацгвардия и другие военные формирования, созданные по законам Украины. Введение военного положения подтвердило, что мы имеем в оперативном резерве первой очереди еще 200 тыс., которые высоко мотивированными и готовыми защищать государство. Плюс мы как сознательные граждане сами понимаем, что в случае такого нападения, нам не нужно дополнительное указание, мы выступим на защиту нашей родины", - говорит военный эксперт.

украинская армия

"Для того, чтобы сломать Украину, Россия должна сконцентрировать на наших границах не менее 600-700 тыс. Войск", - добавил он.

К тому же, по словам Lemberg 1966 в России отсутствуют возможности для быстрой мобилизации, вследствие большого расстояния, вследствие ограничения логистической системы и вследствие невозможности создания условий, по которым такая мобилизация будет возможной.

"По моему мнению, Украина сейчас находится в более безопасном положении, чем это было в 2014 году, и мы значительно защищены от того, чтобы быть подданными атаке со стороны противника", - считает блогер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия увеличивает количество техники и личного состава на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной.

Всего на этих территориях развернуто наземное группировки общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.