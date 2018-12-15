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В СНБО заговорили о Третьей мировой: Россию уличили в подготовке к войне

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В России нет возможности начать войну со всем миром, о которой предупреждает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Хотя к военным противостояниям РФ готовится.

"Только самоубийца может идти сегодня через Украину в Беларусь и Польшу, это даже не обсуждается. То, что Россия проводит определенные мероприятия по подготовке к войне - это не является большим секретом, и наращивание военной группировки на границе с Украиной, и не только с Украиной, свидетельствует именно о попытке России создать такие условия, когда она будет пытаться решить вопрос именно военными способами", - сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт и блоггер Lemberg 1966.

По его мнению, учитывая динамику усиления группировок на границе, такой сценарий остается вероятным.

Российская армия

Российская армия

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"Но надо понимать, что для лицевых мировой войны России нужны ресурсы, которые позволили бы ей противостоять экономическому потенциалу стран-членов НАТО, США и даже Китая. Она себе этого позволить на сегодняшний день не может, что является следствием санкций, которые были введены против РФ, и еще будут вводиться", - сказал блогер.

Поэтому, как говорит военный эксперт, отвергать и успокаивать себя, что такой вариант невозможен, нельзя, учитывая неадекватность российского руководства. Однако говорить, что это безусловно произойдет, тоже нельзя.

"Что касается проведения наступления на Польшу и Беларусь через Украину, то если смотреть с военной точки зрения, то это большое расстояние. Ближайший путь в Польшу идет через Беларусь, захватывать ее не надо, потому что Беларусь является частью Союзного государства с Россией, и все военный потенциал Беларуси уже завязан на сотрудничестве с РФ", - говорит Lemberg 1966.

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О планах по захвату Прибалтики свидетельствуют проведения военных учений "Запад-2017", в которых принимали участие военные России и Беларуси, говорит блогер.

"Такие планы отрабатываются, и это так же не является секретом. Россия уже изучила определенные уроки, сделала выводы, и в большинстве внедряет определенные меры, чтобы сделать эти действия более реальными, если можно так сказать", - объясняет он.

Lemberg 1966 также не видит предпосылок для наступления на Украину со стороны России. По его словам, сосредоточение 80 тыс. личного состава ВС РФ - это безусловно угрожающе, но это довольно малое количество для полноценного наступления.

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"ВСУ насчитывает 225 тыс. человек, сюда добавляется еще Нацгвардия и другие военные формирования, созданные по законам Украины. Введение военного положения подтвердило, что мы имеем в оперативном резерве первой очереди еще 200 тыс., которые высоко мотивированными и готовыми защищать государство. Плюс мы как сознательные граждане сами понимаем, что в случае такого нападения, нам не нужно дополнительное указание, мы выступим на защиту нашей родины", - говорит военный эксперт.

украинская армия

украинская армия

"Для того, чтобы сломать Украину, Россия должна сконцентрировать на наших границах не менее 600-700 тыс. Войск", - добавил он.

К тому же, по словам Lemberg 1966 в России отсутствуют возможности для быстрой мобилизации, вследствие большого расстояния, вследствие ограничения логистической системы и вследствие невозможности создания условий, по которым такая мобилизация будет возможной.

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"По моему мнению, Украина сейчас находится в более безопасном положении, чем это было в 2014 году, и мы значительно защищены от того, чтобы быть подданными атаке со стороны противника", - считает блогер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия увеличивает количество техники и личного состава на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной.

Всего на этих территориях развернуто наземное группировки общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

В СНБО заговорили о Третьей мировой: Россию уличили в подготовке к войне

В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Россия
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Все смешалось под кастрюлями и третья мировая и химатака и вторжения Вуйки успокойтесь война с Россией будет быстрой ,сначала с помощью "калибров" взорвутся кондиционеры На Грушевского,потом на Банковой ,ну и ещё в нескольких элитных поселках по Киевом.... А потом фсё! Конец войне .....
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Файбер Моня
Файбер Моня
Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановский каганат страшится самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку бандеровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Конечно Россия увеличивает свой контингент. В России идут служить в армию 700 тысяч человек это один призыв срочников только в лен.обл. а хахлы от призыва бегают уклоняются вот и вся петрушка. Украинцы не бойтесь возьмут вашу крутую армию в Европе. Российские 19 летние парни за 24 часа без одного выстрела
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
S S, читай пизда
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S S
S S
Игорь Анатольевич, Так где же танки х#йлячие на Крещатике?Такие великие,а за четыре года не продвинулись даже за пределы ордло,не говоря уже о чем то большем.Так что не п#зди,троль.
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